Binetti: da Mattarella un dialogo col Parlamento, non un monologo

Roma, 3 feb. (askanews) – “Il discorso” di Mattarella “è stato molto completo e ha toccato più o meno tutti i punti che si possano immaginare e la cosa bella è ad ogni punto ci siamo alzati in piedi come in una standing ovation. E’ stato un dialogo, non è stato un monologo e questo mi sembra che per ricominciare sia un buon modo di immaginare la collaborazione tra Parlamento, Governo, Quirinale. Il che, dal punto di vista del nostro lavoro, è fondamentale”.

Lo ha detto la senatrice dell’Udc Paola Binetti commentando, all’uscita di Montecitorio, il discorso di giuramento pronunciato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.

“E poi la punteggiatura” del discorso di Mattarella “ha riguardato i medici che si sono battuti pr il covid, le forze armate, la stampa, ha riguardato la scuola, ha riguardato le persone che sono morte sul lavoro, ha toccato tutti i punti. Ed è come se ad ogni punto se noi gli avessimo detto ‘ci stiamo, possiamo farlo insieme’.

È stato emozionante”, ha concluso Binetti.