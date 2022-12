Bioedilizia: non si arresta il successo delle case in legno

La bioedilizia sta vivendo una stagione molto fortunata, in quanto sempre più persone scelgono di optare per soluzioni sostenibili in tutti gli ambiti della propria vita, compreso quello delle costruzioni.

L’obiettivo è quello di limitare il più possibile le emissioni di gas serra dannose per l’ambiente e rifiuti tossici, di privilegiare un atteggiamento ecologico e di cercare di vivere in armonia con il mondo circostante andando ad intervenire sulle modalità con le quali l’uomo si è approcciato alla natura e al paesaggio.

Le case in legno stanno diventando sempre più un’opzione abitativa apprezzata, sia che si tratti di una prima casa sia che si decida di costruirne una seconda in cui trascorrere le vacanze e rilassarsi con la famiglia e i propri cari in un luogo lontano da quelli che appartengono alla quotidianità.

Del resto, in alcune aree del Nord Italia la pratica di fabbricare abitazioni realizzate in legno è già piuttosto diffusa, ma sta diventando un trend destinato a crescere anche in tutte le altre zone del paese, anche grazie alle numerose proposte attualmente disponibili sul mercato.

A questo proposito, tra le aziende costruttrici di riferimento nell’ambito della bioedilizia figura Caleba, che propone case in legno realizzate secondo la tecnologia blockhouse utilizzando esclusivamente materiale di pregio, dotato della certificazione internazionale FSC.

Perché scegliere una casa in legno

Tra i grandi vantaggi delle abitazioni in legno c’è quello di poterle edificare secondo le proprie esigenze perché sono personalizzabili e possono essere organizzate in un modo che sia coerente con l’uso finale per cui vengono acquistate.

Un altro punto di forza risiede nel fatto che un’abitazione di questo tipo offra numerosi comfort ad un prezzo decisamente più accessibile rispetto a quelli che contraddistinguono le case tradizionali, dando al contempo accesso ad un luogo in cui risiedere o villeggiare nella più assoluta comodità. Inoltre, hanno l’ulteriore vantaggio di poter essere costruite praticamente ovunque non richiedendo particolari condizioni per poter essere collocate.

Un altro risparmio importante è legato al tempo: di solito trovare la casa giusta, portare avanti le pratiche di acquisto e la produzione della documentazione necessaria per concludere i passaggi di proprietà e la compravendita richiedono tempistiche piuttosto lunghe, così come progettare e costruire una villa tradizionale dal nulla. Optando per una casa in legno, invece, questi passaggi dispendiosi e lenti non sono previsti, con conseguenze positive sulle tempistiche.

Dall’isolamento termico a quello acustico: tutti i vantaggi delle case in legno

Le aziende specializzate nella bioedilizia che utilizzano il legno come materia prima come Caleba garantiscono una costante piantumazione nelle aree da cui il legno viene preso e, soprattutto, non utilizzano foreste generatesi naturalmente, ma quelle create per l’abbattimento industriale.

In oltre, le case in legno risultano indicate anche in tutte quelle aree caratterizzate da importanti cambiamenti di clima. Infatti, le pareti sono molto robuste e il legno di per sé ha caratteristiche isolanti; inoltre sono costruite con un sistema per cui sia possibile regolare la temperatura interna facilmente.

Lo stesso discorso vale per l’isolamento acustico, in quanto sono previsti degli spessori parietali che garantiscono agli abitanti della casa di essere protetti dai fastidi esterni e, viceversa, di provocarne. Inoltre le case in legno rispondono bene alle scosse sismiche presenti in molte aree della Penisola.