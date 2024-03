Biomedicale, Polygon SpA acquisisce Sincronis

Roma, 6 mar. (askanews) – Polygon SpA, azienda leader nei servizi integrati di ingegneria clinica, controllata da H.I.G. Capital (uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity e degli alternative asset), acquisisce Sincronis, società impegnata da oltre vent’anni nel settore delle tecnologie biomediche.

L’operazione di acquisizione è stata condotta dal management di Polygon, guidato dall’amministratore delegato Armando Ardesi, insieme al team di H.I.G. European Middle Market LBO, basato a Londra, con il managing director Stefano Giambelli, coadiuvato da Riccardo Ghezzi e Matteo Angrisani.

Polygon, che opera in ospedali in Italia e Spagna, è attiva nell’installazione, gestione, manutenzione e riparazione di apparecchiature biomediche e di diagnostica per immagini, con oltre 500.000 dispositivi gestiti e un milione di interventi eseguiti all’anno. L’azienda vanta un fatturato di oltre 130 milioni di euro, un operato validato da ben 8 certificazioni di qualità e più di 570 dipendenti tra manager, ingegneri e tecnici. L’offerta aziendale comprende servizi come il collaudo delle apparecchiature biomedicali, manutenzione correttiva e preventiva, controlli di sicurezza, calibrazione, controllo qualità e approfondite collaborazioni di consulenza e progettazione con i nosocomi.

Sincronis è una realtà che offre alle strutture sanitarie e alle aziende produttrici una risposta integrata alle esigenze della manutenzione delle apparecchiature biomediche attraverso un’organizzazione specializzata, con un fatturato di oltre 20 milioni.

Armando Ardesi, AD Polygon:

“Siamo orgogliosi di poter accogliere una realtà storica e di successo come Sincronis, con cui condividiamo anche una forte base valoriale. L’acquisizione è finalizzata ad ampliare i nostri servizi, consolidando la nostra posizione di leadership nel settore biomedicale. Polygon e Sincronis insieme rappresentano oggi un’integrazione che si dimostrerà sempre più capace di offrire risposte ancora più efficaci e innovative di quanto non facessero già da sole queste due eccellenze del settore”, dichiara l’ad di Polygon SpA, Armando Ardesi.

Advisor dell’operazione sono stati PedersoliGattai e Spada Partners per Polygon e H.I.G. Capital, mentre DDP Partners per Sincronis. Gli aspetti notarili sono stati gestiti da ZNR Notai.