Bipi e l’abbonamento all’auto: una crescita continua in Europa

L’industria automobilistica sta cercando di adattarsi con nuove formule molto interessanti, come l’abbonamento all’auto. Bipi è una specie di Netflix dedicato alle automobili, che offre l’opportunità di possedere un’auto con un canone mensile.

Bipi, l’abbonamento all’auto in stile Netflix

Riuscite ad immaginare di poter possedere un’auto nello stesso modo in cui vi abbonate a Netflix? In Francia è possibile, grazie a servizio di abbonamento auto di Bipi

un servizi che offre la possibilità di possedere un’auto pagando un canone mensile, potendola cambiare ogni volta che lo si desidera. Ormai l’acquisto di un prodotto non è più necessario per possederlo, ma è possibile ottenerlo grazie ad un semplice modello di abbonamento. Il successo dei servizi in abbonamento, come Netflix, Spotify, HBO o Disney+ si è esteso anche ad altri prodotti, come le automobili. Questa modalità va ad aggiungersi a tutte le possibilità che esistono per avere una nuova auto, dall’acquisto tradizionale al noleggio fino al leasing.

L’industria automobilistica sta sviluppando nuove formule per adattarsi alla situazione attuale, come i servizi in abbonamento, con cui l’utente può usare l’auto scelta per tutti i mesi in cui ne ha bisogno. Bipi ha saputo adattarsi perfettamente alle esigenze di molti clienti, che chiedono una maggiore flessibilità, riuscendo a crescere sempre di più nel mercato europeo.

Abbonamento all’auto: perché sceglierlo

Una delle caratteristiche che contraddistingue gli abbonamenti alle auto rispetto alle altre modalità è la libertà di configurare l’abbonamento a seconda delle proprie esigenze, per quanto riguarda i chilometri, l’assicurazione, il guidatore aggiuntivo e l’eventuale cambio di auto. La novità più importante riguarda il fatto che non obbliga l’utente ad acquistare un’auto e di conseguenza ogni cliente pagherà per il suo utilizzo. I veicoli tra cui si può scegliere sono soggetti a contratti di esclusiva, in cui i conducenti si assumono il pagamento di quote per il periodo che desiderano. In cambio, l’utente dispone di diversi vantaggi, come la manutenzione, le riparazioni e la revisione incluse. I clienti devono pagare un canone mensile senza costi aggiuntivi o spese finali, gestendo l’immatricolazione online e selezionando il periodo di utilizzo e i chilometri. L’unica preoccupazione sarà quella di fare benzina.

Bipi offre anche la possibilità di cambiare modello di auto a seconda delle necessità. Per esempio, se un utente sceglie un’auto piccola e durante l’abbonamento allarga la famiglia può passare ad un’auto più grande. Generalmente le auto che offre Bipi in abbonamento sono nuove, ma sono presenti anche auto usate e a km 0, controllate in modo da avere la certezza che al momento del ritiro siano in ottime condizioni. Nel caso in cui l’auto dovesse avere qualche problema, il cliente non dovrà preoccuparsi della manutenzione, che è inclusa nell’abbonamento, esattamente come le riparazioni e la revisione. Bipi si assicura sempre che le auto usate vengano restituite in condizioni ottimali. Gli abbonamenti auto sono una rivoluzione accolta con grande calore da parte degli utenti, una tendenza che sicuramente cambierà la prospettiva degli spostamenti in tutto il mondo.