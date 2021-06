Birmania, al rogo mezzo miliardo di dollari di droga

Milano, 26 giu. (askanews) – Quella contro la droga in Birmania è una lotta senza quartiere. Nel paese asiatico ogni anno si celebra la giornata internazionale contro la droga. E in questa occasione va in scena una sorta di show da parte delle autorità. Circa l’equivalente di mezzo miliardo di dollari in stupefacenti è stato bruciato di fronte alle telecamere dei reporter: al rogo oppio, metenfetamine, cannabis ed eroina.