Birra, Acampora: produzioni amplificano offerta turistica

Roma, 19 mag. (askanews) – Premiate le eccellenze birraie delle province di Frosinone e Latina. Presso la sala convegni della Camera di Commercio Frosinone Latina, nel capoluogo ciociaro, sono stati decretati i vincitori della prima edizione del concorso organizzato dalla CCIAA del basso Lazio e dalla sua Azienda Speciale Informare, con la collaborazione di Promocamera, Azienda Speciale della CCIAA Umbra.

“Per me è un grande onore essere qui come Presidente della Camera di Commercio di Frosinone Latina e voglio ringraziare prima di tutti Giorgio Mencaroni, perché questa iniziativa è nata anche grazie alla sua Camera di Commercio, lui stesso ha siglato il protocollo d’intesa nel 2013 quando era Presidente della CCIAA di Perugia – ha sottolineato il Presidente Acampora -. Un’azione che si è concretizzata attraverso una filiera che ha messo intorno allo stesso tavolo le Istituzioni, l’Università e le imprese. Io questo lo definirei il vero metodo camerale: un approccio che riconosca i ruoli e che metta al centro il valore delle competenze, attraverso un’azione sinergica che miri a promuovere le eccellenze per valorizzare l’identità dei nostri territori. Un modello assolutamente positivo di filiera estesa che abbiamo voluto fortemente portare, per la prima volta, nell’area vasta Frosinone-Latina. Oggi possiamo affermare che la strada che abbiamo percorso insieme è un’importante opportunità di visibilità per le nostre aziende. E per questo ringrazio l’Azienda speciale Informare che da anni ha instaurato un dialogo diretto con il territorio e che ha saputo attivare le giuste sinergie per una nutrita partecipazione alla nostra prima edizione. Ringrazio le imprese presenti, che sono qui a rappresentare le eccellenze locali e che sono espressione dell’identità e della tipicità delle produzioni del nostro territorio. Voi siete i primi protagonisti di questa iniziativa e se siamo qui oggi è perché avete posto fiducia nella Camera di Commercio e nelle Istituzioni che, sono convinto, devono essere i primi partner a supporto del mondo imprenditoriale, e devono essere in grado creare le opportunità per far crescere il tessuto produttivo di qualità, scaricando a terra tutte le idee rendendole concrete. Questo rappresenta un valore aggiunto per tutto il territorio, perché le produzioni artigianali del settore agroalimentare sono in grado di qualificare l’offerta turistica, in un connubio che sappiamo essere ampiamente apprezzato nelle diverse forme del turismo esperienzale”.