Birra gratis se la bolletta è aumentata del 50% nell’ultimo anno: la provocazione a Napoli

Se la bolletta energetica è aumentata del 50% negli ultimi 12 mesi, il primo giro in birreria lo offre la casa. Nicola e Alfonso Ferraioli, proprietari del pub “Targato Na“, nel quartiere Vomero di Napoli, hanno lanciato questa iniziativa in controtendenza rispetto a chi ha pubblicato le bollette per far vedere i propri costi. Questa volta sono invitati i clienti a farlo e se la maggiorazione è superiore al 50% la prima birra sarà gratis.

L’iniziativa durerà tutto il mese di settembre, ma stanno già pensando di prolungarla per altro tempo.

Birra gratis a Napoli: “Un modo simpatico per berci su insieme”

“Non è un concorso, ma è solo un modo simpatico per berci su insieme, fare squadra e andare avanti” hanno spiegato i fratelli Ferraioli, che hanno commentato le iniziative di altri imprenditori, che hanno deciso di mostrare le loro bollette per giustificare gli aumenti dei prezzi.

“Non sarà facendo sfoggio di bollette e facendo a gara su chi ha subito il danno maggiore che usciremo da questa situazione. Piuttosto che cavalcare l’onda in cerca di facile visibilità abbiamo deciso di metterci anche dall’altra parte, dalla parte del nostro cliente, che stretto nella morsa dei rincari decide comunque di accordarci la sua fiducia anche per una spesa marginale come un panino a casa o nel nostro locale di via II Malatesta.

Altro che maggiorazione dei prezzi per le bollette”, hanno concluso i fratelli Ferraioli, il minimo che possiamo fare è ribaltare il tavolo e far sì che il nostro problema non diventi il problema del nostro cliente che, tra l’altro, i suoi problemi ce li ha già” hanno dichiarato.