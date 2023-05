Birra, Mencaroni (CCIA Umbria): modello con Frosinone e Latina

Roma, 19 mag. (askanews) – “Il motivo principale per il quale sono qui oggi, al di là della collaborazione con l’amico e collega Giovanni Acampora, è legato al fatto che voi siete i primi in Italia con i quali abbiamo dato vita ad un modello che vogliamo condividere in tutto il Paese, sulla scia del modello legato all’Ercole Olivario (concorso nazionale). Da ormai dieci anni lavoriamo in questo contesto con la Camera di Commercio dell’Umbria, la Regione Umbria e il Comune di Deruta, con il CERB -Centro di Ricerca per l’Eccellenza della Birra dell’Università degli Studi di Perugia e le imprese (Assobirra). Alla luce della crescita del settore brassicolo, abbiamo scelto di mettere in campo tutto l’impegno possibile per valorizzare la catena produttiva economica facendola crescere, anche in altre parti del territorio nazionale, per esportare il modello “Italia” nel mondo. In quest’ottica, dobbiamo aiutare i piccoli produttori locali, assolute eccellenze, a lavorare per creare nuovi contatti commerciali che possano farli affermare economicamente. L’obiettivo sarà quello della creazione di un ‘sistema rete’ di tutto il Paese. Cominciamo qui, oggi. E, sono certo, che sarà l’inizio di un percorso virtuoso e vincente”.

Lo afferma Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, in occasione della Premiazione del 1 concorso “Le eccellenze Birrarie delle Provincie di Frosinone e Latina”.