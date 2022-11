Birra vietata fuori dagli stadi in Qatar, gli stand restano vuoti

Doha, 18 nov. (askanews) – La Fifa ha annunciato che sarà vietato vendere birra nelle vicinanze degli stadi in cui si giocherà i Mondiali in Qatar, “a seguito di discussioni con le autorità del Paese ospitante”, ha comunicato ufficialmente.

Gli stand della Budweiser, uno dei maggiori sponsor dell’evento, già posizionati e pronti ad accogliere i tifosi, come questi nelle immagini che arrivano dal Kalhifa International stadium, resteranno vuoti.

La birra sarà venduta in alcune specifiche aree che la Fifa identifica nel comunicato come “fan zone” e in locali autorizzati, lontano dagli stadi.