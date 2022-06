Bisogna davvero aspettare 3 ore prima di fare il bagno dopo aver mangiato?

Fare il bagno dopo aver mangiato: è davvero necessario aspettare le famigerate 3 ore? La riposta degli esperti alla credenza popolare

Da sempre è un motivo di discussione fra i bambini, che desiderano fare il bagno d’estate al mare anche subito dopo l’ora di pranzo, e le mamme e le nonne che consigliano, invece, di aspettare almeno 3 ore per permettere una corretta digestione.

Fare il bagno dopo aver mangiato: serve aspettare almeno 3 ore?

Per fare il bagno dopo aver mangiato serve aspettare almeno 3 ore. Quante volte nella vostra vita, quando eravate piccoli e vi trovavate in spiaggia, avete sentito pronunciare questa frase da vostra mamma o vostra nonna? Si tratta da sempre di un vero e proprio argomento di discussione, da cui possono nascere anche piccoli litigi sotto l’ombrellone. Ebbene, è importante spiegare che si tratta di un’abitudine solo nostrana, almeno quella dell’attesa di tre ore.

In molti Paesi stranieri, infatti, i genitori consigliano ai propri figli di aspettare solo un’ora prima di buttarsi in acqua.

La risposta degli esperti

Secondo gli esperti della International Life Saving Federation, però, anche aspettare un’ora non è necessario. La raccomandazione di aspettare a fare il bagno dopo i pasti è quindi scientificamente infondata. Osservando i dati sugli annegamenti, infatti, non si nota alcuna correlazione con il moemento in cui si ha mangiato.

Detto questo, però, va sottolineato che si deve osservare comunque un minimo di buon senso. Tuffarsi nelle acque gelide quando la digestione è ancora in corso non è certo la miglior cosa da fare.