BIT 2024, al centro anche una nuova relazione con agenzie viaggi

Milano, 15 dic. (askanews) – Nonostante il clima di incertezza geopolitica, i dati dell’Organizzazione Mondiale del Turismo certificano che la voglia di viaggiare rimane viva, con un recupero a livello globale del 90% sul 2019. Con queste premesse, che vedono anche un ruolo importante per l’Italia, Fiera Milano si prepara a ospitare BIT 2024. Ne abbiamo parlato con Simona Greco, direttore Manifestazioni dell’ente fieristico. “Ovviamente gli obiettivi sono plurali e numerosi – ha detto ad askanews – il primo fra tutti è l’incontro tra domanda e offerta in questo caso turistica, però l’obiettivo di quest’anno è anche approfondire maggiormente determinate tematiche che sono quelle della sostenibilità, dell’innovazione, della tutela dei territori e soprattutto dell’analisi delle potenzialità di sviluppo e dei trend che vedono questo settore affrontare tematiche importanti per il futuro e dare delle risposte e mettere le basi è per migliorarsi”.

Tra le specificità della BIT 2024, anche la rinnovata relazione con il mondo delle agenzie di viaggi. “La super novità che ci vedrà in Bit 2024 ma anche in Bit 2025 e 2026 insieme – ha aggiunto Simona Greco – è la partnership con Welcome Travel Group, il più grande network italiano di agenzie di viaggi che in Bit, oltre a fare la sua convention annuale, si incontrerà il mondo turistico, quindi l’offerta della destinazione, la domanda, quindi gli operatori che comprano il turismo da rivendere poi nel mondo B2C, ma anche il ruolo importante delle agenzie viaggio che sappiamo oggi essere un ruolo molto più contemporaneo”.

BIT2024 si terrà all’Allianz MiCo dal 4 al 6 febbraio.