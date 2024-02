Bit 2024, Astoi: dalla Pasqua tendenze positive per l'estate

Milano, 5 feb. (askanews) -“La Pasqua è la prima finestra importante delle prenotazioni di primavera. Vediamo anche qui delle tendenze molto positive, ovviamente l’Egitto soffre un po’ della crisi mediorientale, ma in compenso tiene molto bene il lungo raggio, le Canarie, Capo Verde, e devo dire anche i viaggi più itineranti, così come le crociere che fanno segnare dei risultati molto brillanti”. Lo ha detto il presidente di Astoi – Confindustria Viaggi, Pier Ezhaya, dalla Bit in Fiera Milano.

“Si vede che il mercato è tonico – ha aggiunto Ezhaya – è vero che ci sono problemi con l’inflazione, la crisi mediorientale, ma è altrettanto vero che c’è proprio una magnitudo forte verso il viaggio e le persone hanno voglia di investire nel tempo libero e nel piacere”.