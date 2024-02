Bit 2024, Massa (Msc): ci attendiamo anno da record per crociere

Milano, 5 feb. (askanews) - "L'industria delle crociere sta avendo un attimo momento. Il 2023 è stato per il mercato italiano un anno record, nel 2024 pensiamo di superare i record stabiliti nel 2023. Saranno milioni gli ospiti italiani che sceglieranno la crociera per le loro vacanze. Non siamo co...

Milano, 5 feb. (askanews) – “L’industria delle crociere sta avendo un attimo momento. Il 2023 è stato per il mercato italiano un anno record, nel 2024 pensiamo di superare i record stabiliti nel 2023. Saranno milioni gli ospiti italiani che sceglieranno la crociera per le loro vacanze. Non siamo come azienda market leader in Italia, in Europa, in Sud America e in Sudafrica, continuiamo il nostro piano industriale di espansione e quest’anno siamo anche molto felici di annunciare la seconda unità Explora Journeys del nostro brand dedicato al lusso. Quindi un mercato che cresce, cresce non solo col brand MSC contemporaneo, ma anche col brand legato al lusso Explora Journeys”. Lo ha detto ad askanews Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC.