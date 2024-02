Bit, Malesia: meta per spiagge e isole ma anche grattacieli e food

Milano, (askanews) – Sono stati 45mila i turisti italiani che hanno visitato la Malesia dal gennaio al novembre del 2023. Una meta che attrae sempre più visitatori per la varietà dell’offerta turistica che spazia dalle spiagge e dalle isole agli eventi culturali, dagli avveniristici grattacieli della capitale alla cucina locale.

Ne parla Zalina Ahmad, direttrice Tourism Malaysia di Francia, Spagna, Portogallo e Italia, presente alla Borsa italiana del turismo: “La Malesia ha un’ampia offerta in molti segmenti turistici, per questo invitiamo i turisti italiani a visitarla. Non solo per le nostre spiagge, la natura, ma anche per i numerosi festival culturali e l’offerta gastronomica. Per il mercato italiano l’attenzione è rivolta in particolare sulla gastronomia. Gli italiani sono un popolo che adora la buona cucina, per cui una delle principali attrazioni della Malesia può essere per loro senz’altro assaggiare la cucina locale”.

“Visitare la Malesia – prosegue – è molto semplice: c’è bisogno solo di un passaporto con validità di almeno altri sei mesi e non serve alcun visto e per il viaggio ci sono numerose opzioni di collegamento aereo con diverse compagnie. Gli italiani amano le isole e le spiagge, la natura, ma vorrei suggerire anche la vita di città. Tra le recenti novità, abbiamo il secondo grattacielo più alto del mondo, il Merdeka 118 Tower, che raggiunge i 678 metri ed è stato inaugurato il 10 gennaio scorso. Abbiamo quindi molto da offrire e per tutti i gusti: single in viaggio, giovani coppie, famiglie e anche per la clientela business”.