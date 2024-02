Bit, "Voucher - il Turismo in Onda" premia eccellenze italiane

Roma, 5 feb. (askanews) – A Milano, stasera 5 febbraio, alle ore 19,30, nell’Auditorium Testori, in Piazza Città di Lombardia, serata patrocinata dalla Regione Lombardia, per premiare personalità e realtà di spicco dei settori del Turismo, del Cinema, della Musica, della Moda e della Comunicazione, nonché la Regione Lombardia per il rilevante contributo offerto al turismo e perchè città assegnataria, insieme a Cortina d’Ampezzo, della manifestazione “Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026” , XXV edizione. Saranno premiati il Direttore dell’Apt Basilicata, il Presidente di Coldiretti, il Gruppo Uvet ed altri.

L’iniziativa promuove il valore culturale e turistico dei territori, con particolare attenzione alla sostenibilità. Saranno presenti rappresentanti ministeriali e i 5 Gal della Regione Basilicata.

La serata offre degustazioni della Coldiretti e performance artistiche. L’evento vedrà la partecipazione di istituzioni, tour operator, imprenditori, marchi di eccellenza e operatori del turismo.