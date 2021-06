Bitcoin: non si ferma crollo nonostante investimento Microstrategy per 500 mln dollari

Roma, 22 giu. – (Adnkronos) – Nonostante il blocco deciso dalle autorità di Pechino, subito implementato dalle banche cinesi e dal servizio di pagamenti elettronici Alipay, MicroStrategy avrebbe deciso un nuovo maxi-investimento in Bitcoin, acquistando criptovaluta per 500 milioni di dollari, con un 'sovrapprezzo' del 15% (pagandolo circa 37 mila dollari), intervento che però non sembra essere riuscito a rivitalizzare il settore.

E oggi il Bitcoin continua la sua discesa, quotando intorno a 29 mila dollari.

L'operazione della società guidata da Michael Saylor – che quindi sarebbe in possesso complessivamente di 105.085 Bitcoin con un prezzo medio di acquisto per l’azienda di 26.080 – è stata rivelata dal sito Criptovaluta.it, che spiega, per bocca di Gianluca Grossi, come "la notizia dell’acquisto da parte di MicroStrategy è passata relativamente in sordina proprio per il momento molto complesso che la criptovaluta sta vivendo".

Quello di Saylor sarebbe un intervento fuori tempo che conferma come la strategia del gruppo "viaggia sul lungo e lunghissimo periodo".

Il sito osserva infatti come nell’ultima emissione di bond, specificatamente realizzata per comprare Bitcoin, il tasso di interesse si è attestato intorno al 6-6,5%, segno della convinzione che su un arco temporale sufficientemente lungo, la criptovaluta possa performare meglio dell’interesse che MicroStrategy si troverà a pagare ai suoi finanziatori.

Ma se gli acquisti di Saylor erano una speranza per un ritorno del mercato in fase positiva, non sembra essercu stato un effetto apprezzabile sul mercato. E quindi di possibilità per Bitcoin di risorgere a breve, sempre secondo questa specifica chiave di lettura, ce ne sarebbero poche.