BitMex punta a crescere in Europa con Spot Exchange per cripto

Milano, 07 lug. (askanews) – In Italia è conosciuta per essere lo sponsor del Milan e aver lanciato un Nft o Non Fungible Token per celebrare lo scudetto conquistato dai rossoneri dopo 11 anni. E’ la piattaforma di trading di derivati di criptovalute BitMex che ha da poco lanciato BitMex Spot Exchange aperto a trader retail e istituzionali per lo scambio di valute fiat e cripto. Il Ceo di BitMex Alexander Hoptner.

“Gli Nft sono ancora in una fase embrionale. Quello che vogliamo fare noi è creare Nft di eventi significativi come abbiamo fatto con l ultimo. L’idea non è solo quella di creare qualcosa che i tifosi possono collezionare ma di costruire un senso di appartenenza. Ed è su questo che stiamo lavorando con il Milan”.

La decisione di BitMex di crescere in Europa e in Italia è legato alle prospettive di avere regole chiare per il trading di derivati e criptovalute, come il regolamento MiCa in fase di discussione.

“Quando si parla di Unione Europea, c’è una spinta al regolamento unico e l’Italia ne è una parte importante. Quindi entrare in Italia o in un altro paese europeo ti permette di entrare nell’Unione Europea, e questo è un pubblico piuttosto vasto. L’Europa è il terzo mercato globale per le criptovalute e noi pensiamo che diventerà sempre più importante grazie anche alle nuove regole in fase di discussione”.

In attesa di regole chiare, le prospettive per le criptovalute restano incerte come per i mercati finanziari tradizionali, condizionati da inflazione, aumento dei tassi e dalle tensioni causate dalla guerra in Ucraina. “Ai trader di cripto non piacciono i paragoni con la finanza tradizionale. Ma in realtà hanno molte cose in comune. Oggi ci sono troppi prodotti e piattaforme di trading legate alle cripto e ai derivati e dividere la liquidità non è mai una cosa positiva. Ma da questa fase uscirà qualcosa destinato durare e ad affermarsi. La tecnologia blockchain e le criptovalute non finiranno. Non ho trovato un solo gestore di fondi o family office che non stia pensando alle cripto o non abbia già iniziato a lavorarci. E questa secondo me è un ottima prospettiva per il futuro”.