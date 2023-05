Il parere di Massimo Bitonci della Lega su un particolare aspetto della politica fiscale del Governo meloni è stato netto: “Bankitalia è vicina alla sinistra perché ha bocciato la flat tax”. Il sottosegretario al Ministero delle Imprese lo ha detto parlano di “attacchi infondati”. Lo ha fatto dopo che gli esperti della Banca d’Italia avevano espresso perplessità sulla proposta di flat tax per tutti portata avanti dal governo Meloni. E Bitonci lo ha spiegato in un’audizione alla Camera.

Bitonci della Lega: “Bankitalia è vicina alla sinistra”

Quella lettura per lui è “poco realistica” per un Paese come l’Italia. Quindi per l’esecutivo si tratta di “attacchi prevedibili, ma infondati”. Bitonci era stato già sottosegretario all’Economa nel primo governo Conte, quando si introdusse la flat tax al 15% per le partite Iva. E su La Stampa, ha detto che sono “critiche strumentali”, perché chi è contrario alla flat tax c’è sempre stato, “da Bankitalia ai sindacati“.

“Bravi a scrivere libri ma non conoscono il fisco”

Poi l’attacco ai tecnici Bankitalia: “Sono bravi a scrivere libri e hanno competenze universitarie, ma non conoscono il fisco reale. Mai fatta una dichiarazione dei redditi, mai predisposta una pianificazione fiscale per le imprese: dei teorici”. E il tema della flat tax? Su quella per Bitonci ci sarebbe una “contrarietà di fondo ai regimi speciali perché si vuole inseguire una certa visione del fisco, una visione sostenuta dalla sinistra, così come da chi gravita intorno a quel mondo”.