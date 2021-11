Black Friday 2021 date, funzionamento e offerte

Il Black Friday 2021 sta per giungere con tantissime offerte e sconti a disposizion su qualsiasi prodotto e settore da non perdere.

Con il mese di novembre appena iniziato, scatta in molti già il pensiero verso gli acquisti di Natale approfittando di sconti e promozioni che cadono nel periodo del Black Friday 2021. Nei prossimi paragrafi scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questa giornata di shopping in ogni ambito e alcune offerte da accaparrarsi subito.

Black Friday 2021

Si sta avvicinando e i consumatori stanno cominciando a valutare fin da ora quali sono le offerte e gli sconti maggiormente in voga in modo da accaparrarsi quel prodotto che da tanto desiderano a un ottimo prezzo. Il Black Friday 2021 è l’occasione di comprare tutto ciò che si vuole approfittando di prezzi scontati e offerte da non perdere in qualunque settore.

Come ben si sa, le offerte del Black Friday 2021 sia su Amazon, ma anche su altri e-commerce e grandi catene, quali Euronics, Mediaworld, ecc., cominciano molto tempo prima e fin da ora è possibile trovare un articolo a prezzo scontato.

Una ricorrenza che trova grandi consensi e successo anche in Italia dove i consumatori ne approfittano per comprare i regali natalizi.

La parola Black Friday significa letteralmente “venerdì nero” e ha inizio a partire dal giorno dopo il Thanksgiving, ovvero il Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. Dal momento che il Natale è alle porte, per molti consumatori e clienti diventa anche l’occasione per cominciare a fare un po’ di shopping natalizio e trovare i primi doni per amici, parenti e colleghi.

Solitamente le offerte del Black Friday 2021 durano una sola giornata, ma per tutta la settimana è comunque possibile approfittare di offerte e sconti su qualsiasi tipo di prodotto: dall’elettronica al beauty alla tecnologia passando per l’abbigliamento, i prodotti casalinghi, ecc. Il lunedì successivo è invece il Cyber Monday, una giornata completamente dedicata a offerte nel settore hi-tech.

Sta per avvicinarsi la giornata dedicata a tantissime sconti e promozioni su vari prodotti di qualunque settore.

Il Black Friday 2021 non ha una data fissa e cambia sempre di anno in anno. Comunque cade il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti che si tiene il quarto giovedì di novembre, per cui il Black Friday 2021 ha luogo il 26 novembre quest’anno.

Come è ormai d’abitudine, le offerte partiranno qualche giorno prima, quindi conviene assolutamente approfittarne in modo da non rimanere senza nulla nel carrello.

Oltre a Unieuro, Euronics, ecc., anche Amazon è sicuramente l’e-commerce maggiormente gettonato in questo periodo con tantissime promozioni da non perdere.

Ovviamente ci sono molte offerte lampo per cui è bene affrettarsi. Si consiglia di fare i propri acquisti, soprattutto in ambito tecnologico, senza attendere troppo. Affrettarsi e controllare spesso i vari siti aiuta a non perdersi nessuna occasione per trovare l’offerta migliore.

Black Friday 2021: Amazon

Sebbene il Balck Friday 2021 non sia ancora iniziato, è possibile fin da ora trovare su Amazon delle offerte sui prodotti tecnologici maggiormente scontati e al ribasso da non perdere. Non appena si clicca sulla foto è possibile visualizzare delle immagini relative al prodotto. La classifica qui sotto mostra i 4 articoli del settore tecnologico tra quelli maggiormente voluti e a un ottimo prezzo.

1)Lenovo IdeaPad 3 Chromebook

Si tratta di un chromebook con display da 14 pollici HD con uno schermo che permette di godere di immagini dettagliate e vivide da ogni angolazione. Ha un processore che permette ottime prestazioni e dai consumi ridotti. È possibile archiviare qualsiasi documento in modo rapido e veloce. Di colore blu e grigio. In vendita con lo sconto del 35%, un prodotto Amazon’s Choice.

2)LG43UP77006LB smart tv

Una smart tv da 43 pollici in ultraHD con immagini e colori brillanti, oltre che realistiche. Permette di godersi la visione di una partita o di un evento sportivo in maniera unica grazie al Bluettoh Surround Ready. Ha un design molto elegante e sottile, oltre che sofisticato che dona un tocco in più all’arredamento di casa. Integrato con Google Assistant e Alexa, dotato di telecomando puntatore. In vendita con lo sconto del 10%. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Oppo A74 smartphone

Uno smartphone dal design curvo, leggero e sottile. Ha un processore che permette di usarlo in ogni condizione: per lavoro, messaggi, ma anche videogiochi. La batteria ha un risparmio energetico grazie alla modalità Super Standby notturno, quindi non c’è pericolo di rimanere senza energia. Si basa sul sistema operativo Android 11 per essere maggiormente fluido. Disponibile nei colori nero, blu, porpora e in vendita con il 20%. Un prodotto targato Amazon’s Choice.

4)Laptop da 15,6 pollici

Un laptop con sistema operativo Windows e webcam. I colori sono intensi e vividi per una esperienza visiva ricca. La batteria ha una grande capacità. Adatto sia per elaborazione di testi, ma anche e-mail e contenuti multimediali come la visione su Netflix, Amazon Prime Video, ecc. Un computer portatile in vendita con il 15%.