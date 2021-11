Black Friday 2021: le offerte dispositivi Amazon

Il Black Friday di quest'anno presenta tantissime offerte e sconti riguardo i dispositivi Amazon che si trovano nelle case di ognuno, quali Echo e Alexa

Il mese di novembre si caratterizza, per gli appassionati di shopping, con l’evento del Black Friday che, con la data ufficiale del 26 novembre, giunge, a breve, con vari sconti e affari di cui approfittare. Sono tantissime le occasioni da prendere al volo e sfruttare, come i dispositivi Amazon ed Echo che si trovano in offerta sul marchio di Amazon. Qui vi presentiamo i migliori modelli.

Black Friday 2021

Mancano ancora pochi giorni e arriva la folle corsa allo shopping. Si tratta del Black Friday 2021, un evento che giunge ogni anno dopo il quarto giovedì della festa del Ringraziamento. Un evento che nasce negli USA, ma che negli ultimi anni si è espanso anche in Italia sia nei negozi che sui siti di e-commerce. Una occasione per approfittare di sconti e affari imperdibili.

Per molti, il Black Friday sancisce la corsa folle ai regali del periodo natalizio e permette di accaparrarsi diversi sconti a prezzi bassi su qualsiasi settore. Come al solito, le offerte maggiormente proficue si trovano nel campo della tecnologia e dell’elettronica con smartphone, televisori e computer di ultima generazione che gli amanti del genere non vedono l’ora di mettere nel carrello.

Con questo evento si possono trovare sconti a vari prezzi e per le tasche di ognuno in qualsiasi campo: informatico, elettronico, beauty, salute e cura della persona, abbigliamento, ecc. Conviene approfittarne fin da ora per essere certi di trovare l’articolo desiderato.

Black Friday 2021: quanto dura

La data ufficiale del Black Friday, quest’anno, è il 26 novembre, quindi mancano davvero pochissimi giorni. Un evento che comincia alla mezzanotte del giorno 26 novembre per poi concludersi alle 23.59 dello stesso giorno. In realtà, gli sconti sono già iniziati su Amazon il 19 novembre e proseguiranno per 10 giorni, quindi fino alla data del 29 novembre.

Sono 10 giorni di sconti, offerte e prezzi al ribasso con promozioni che arrivano anche al 50% su molti articoli. I 10 giorni si concluderanno poi il lunedì 29 novembre con il Cyber Monday dedicata a ulteriori occasioni riguardo l’informatica e la tecnologia.

Black Friday 2021: dispositivi Amazon

In occasione del Black Friday, sono varie le offerte riguardanti il settore dei dispositivi sul noto e-commerce di Amazon. Si trovano a ottimi prezzi facendo così buoni affari. Qui presentiamo i 6 migliori dispositivi tra quelli maggiormente scontati e apprezzati dagli utenti dell’e-commerce. Si ricorda che cliccando sulle offerte singole si visualizzano tutte le promozioni messe a disposizione dal Black Friday di Amazon.

1)Echo Dot (3 generazione)

Un dispositivo con rivestimento in tessuto che è integrato con Alexa e si adatta anche molto bene agli spazi piccoli della casa. Permette di ascoltare i brani da qualsiasi piattaforma, grazie a un ottimo audio. Molto potente e compatibile in varie stanze. Permette di rimanere in contatto con gli altri permettendo di fare chiamate, inviare messaggi, ecc. Ha uno sconto del 60% nel color antracite.

2)Echo Dot 4 generazione

Un altoparlante intelligente che si integra con Alexa e disponibile con orologio. Ha un design sobrio e compatto e ancora più ricco rispetto ad altri modelli. Ha un displaay led con suono nitido e molto elegante. Imposta il timer, la sveglia, ecc. Compatibile con vari dispositivi per la casa e in vendita con il 43%.

3)Echo Dot 4 generazione altoparlante intelligente

Un modello nel color antracite, bianco ghiaccio e ceruleo tra quelli più venduti sul mercato. si possono ascoltare i brani da Amazon Music, Spotify, ecc. Supporta l’audio senza perdere di qualità e aiuta in vari compiti, come rispondere a domande e raccontare una barzelletta. Controlla i dispositivi per la casa e in vendita con il 50%.

4)Echo Show 8 (1 generazione)

Un dispositivo integrato con Alexa con schermo da 8 pollici e dottato di audio stereo. Si integra con Alexa per svolgere qualsiasi compito quotidiano. Si possono chiamare amici e familiari per dare tutto il divertimento necessario. Si può personalizzare nel modo che si preferisce. Di colore bianco e con lo sconto del 45%.

5)Echo Show 5 antracite

Un dispositivo di seconda generazione con due lampadine intelligenti per una casa ancora più autonoma e intelligente. Imposta sveglie e timer. Permete di scoprire cosa succede quando non si è in casa. Si possono guardare film e serie tv, oltre a tutelare la privacy. In vendita con il 52% nei colori bianco, antracite e blu.

6)Echo Show 5 con telecamera

Un dispositivo con schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 mega pixel. Permette di regolare in automatico i colori e si può anche chiamare qualcuno chiedendolo semplicemente ad Alexa. Permette di semplificare la vita quotidiana impostando promemoria, appuntamenti, ecc. In vendita con lo sconto del 55%.

Insieme alle offerte sui dispositivi, anche le migliori promozioni sugli smartphone in occasione del Black Friday.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.