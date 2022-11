Black Friday 2022: le offerte su benessere e cura della persona

I rasoi, ma anche la bilancia da bagno, i prodotti per l'epilazione, sono solo alcuni dei prodotti in offerta in occasione del Balck Friday 2022.

Per risparmiare e approfittare di prodotti a prezzi folli, l’occasione più ghiotta per ogni consumatore è data dal Black Friday 2022. Un evento per cui molti si stanno già preparando in modo da sapere come comportarsi. Scopriamo insieme le tantissime offerte dedicate a questo evento che non è ancora iniziato nel settore del benessere.

Black Friday 2022

L’evento dedicato allo shopping folle del Black Friday 2022 sta per arrivare, anche se le offerte sul noto e-commerce di Amazon sono già iniziate in modo da approfittarne. Un evento che raccoglie sempre tantissimi consumatori sia online, ma anche nei negozi fisici che sono a caccia dell’affare e delle promozioni in qualsiasi settore.

Un antipasto che precede lo shopping natalizio e diventa l’occasione per fare i primi regali di Natale grazie a sconti e offerte ovunque. I negozi fisici, ma anche gli e-commerce si stanno preparando e allestendo le vetrine in attesa di questa giornata di sconti. Su Amazon si trovano diversi sconti e promozioni: basta semplicemente avere un account e approfittare di ogni occasione.

Questo evento cade sempre il venerdì che succede al Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. Quest’anno il Black Friday 2022 comincia alle 24 del 25 novembre, quindi fin da ora conviene fare una lista di alcuni prodotti in modo da trovare le varie offerte e prezzi al ribasso. Una abitudine americana che dura soltanto un giorno, ma che è ricca di moltissime promozioni.

Sul noto e-commerce di Amazon le offerte non si sprecano e già si trovano offerte che vale la pena considerare per qualche regalo o semplicemente per un prodotto che si desidera da tempo e si vuole mettere nel carrello. Qui è facilissimo individuare le oferte dal momento che sono contraddistinte dalla dicitura blu.

Black Friday 2022: offerte cura della persona

Come si diceva, l’evento del Black Friday 2022 riguarda ogni settore: dalla moda al giardinaggio passando per i giochi, ma anche i dispositivi elettronici e gadget, compreso anche la domotica per la casa, quindi gli accessori per la smart home, come Alexa, Echo, Google Assistant, ecc. Per quanto riguarda la cura della persona, sono tantissime le promozioni.

Si possono trovare infatti sconti e offerte per prendersi cura di sé stessi: dai rasoi alla depilazione ed epilazione passando per l’igiene orale come dentifrici, spazzolini, ecc. Sono tutti accessori che si usano nella vita di ogni giorno e che, in occasione di questo evento, si possono portare a casa a prezzi stracciati di cui conviene approfittare.

Black Friday 2022: Amazon

Sebbene questo evento non sia ancora partito, sono già tante le offerte a disposizione sull’e-commerce di Amazon. Cliccando l’immagine si visualizzano tutte le offerte relative. Qui sotto una descrizione dei cinque migliori prodotti nel settore benessere e cura della persona tra i più vantaggiosi e desiderati.

1)Sanitas SBM 21 misuratore di pressione sanguigna

Un accessorio che permette di misurare la pressione sanguigna e il battito cardiaco dal braccio in modo accurato e rapido. Rileva il ritmo cardiaco avvertendo in caso di disturbo o risultato anomalo e dei battiti irregolari. Ha un display per controllare la data, l’ora e i risultati. Dispone di una funzione di arresto automatico.

2)Rowenta Premiss BS1500

Una bilancia da bagno dotata di display LCD, dalle dimensioni compatte e contenute. Un modello in vetro temperato con schermo molto grande. Molto facile da usare e garantisce il giusto comfort. La bilancia si accende e si spegne in automatico non appena la persona sale e scende. Pesarsi è molto facile. Adatta a tutti i pesi e taglie.

3)medisana TM 750 digitale 6in1 termometro clinico

Un termometro auricolare indicato sia per bambini, neonati che adulti che rileva la temperatura in modo facile e veloce. Multifunzione: non misura soltanto la temperatura corporea, ma anche quella relativa a superfici, liquidi, oltre alla temperatura ambientale. Si può misurarla sia con la fronte che sull’orecchio. In caso di aumento della temperatura, fa verificare un allarme visivo.

4)Spazzolino elettrico sonico Philisp Sonicare

Uno spazzolino elettrico disponibile sia nei colori rosa che nero che pulisce i denti in maniera profonda e delicata. Rimuove la placca fino a tre volte superiore rispetto a un tradizionale spazzolino. Ha un sensore di pressione integrato in modo da proteggere sia i denti che le gengive. Dotato di funzione SmartTimer e QuadPacer che aiutano a spazzolarsi i denti nel modo migliore.

5)Braun FaceSpa Pro depilatore donna viso

Un accessorio utile per la depilazione della donna per rimuovere i peli del viso. Ha vari accessori per mantenere la pelle pulita e radiosa. Stimola la pelle migliorando la circolazione e tonifica dando un colorito uniforme. Si può portare ovunque perché ricaricabile e comodo. Disponibile nei colori bianco e bronzo.

