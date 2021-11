Black Friday Amazon 2021: le offerte di mercoledì 24 novembre

Il Black Friday Amazon propone offerte e sconti di ogni tipo: smartphone, bicicletta elettrica, cellulari e altro per il 24 del mese di novembre.

Manca quasi un mese al Natale e molti stanno stilando la lista dei doni da fare. Per risparmiare, quale occasione migliore del Black Friday Amazon che permette di risparmiare fino al 50% su vari prodotti. Nei prossimi paragrafi una carrellata sui migliori sconti e occasioni per la giornata del 24 novembre. Vediamo come approfittarne.

Black Friday Amazon 2021

La data ufficiale del venerdì nero, ovvero la traduzione del Black Friday, ha inizio il 26 novembre e cade sempre il venerdì successivo alla Festa del Ringraziamento negli USA. Da un paio di settimane, il colosso numero 1 al mondo, ha deciso di anticipare gli sconti con una serie di occasioni e offerte per il Black Friday Amazon.

In questa occasione si possono approfittare delle tantissime promozioni su qualsiasi settore: dai giochi per i bambini sino ai prodotti per la casa, l’abbigliamento, ma anche la salute e la cura della persona arrivando all’arredamento per accaparrarsi articoli a prezzi scontati e al ribasso e fare affari d’oro in occasione delle festività natalizie che stanno per giungere.

Gli appassionati di shopping sanno che basta collegarsi al sito di Amazon per cominciare a tenere d’occhio le varie offerte che interessano e riempire il carrello di ogni articolo a prezzi stracciati.

Black Friday Amazon: fine

Già da un paio di settimane, il sito di Amazon ha cominciato a fare sconti e affari con molto anticipo rispetto alla data prevista del 26 novembre, il giorno del Black Friday. Infatti, le promozioni sono già partite l’8 novembre con gli Earl Days e stanno proseguendo. Sono sconti che l’e-commerce ha cominciato il 19 novembre e proseguiranno ancora per diverso tempo.

Il Black Friday Amazon ha una durata di 10 giorni e infatti terminerà il 29 del corrente mese, ovvero lunedì prossimo con il Cyber Monday dedicato a sconti e affari sul mondo dell’elettronica e dell’informatica per gli appassionati del settore.

Black Friday Amazon 2021: offerte oggi

Proprio come gli altri giorni, anche nella giornata del 24 novembre sono diverse le offerte disponibili sul sito di Amazon in occasione del Black Friday. Cliccando sulla foto si visualizzano le tantissime promozioni del Black Friday di Amazon. La classifica propone le 6 migliori con occasioni e sconti da non perdere e di cui approfittare immediatamente.

1)Sport Plus cyclette pieghevole

Per allenarsi a casa è il mezzo ideale, si tratta di una cyclette pieghevole con comandi che si possoo visualizzare grazie al computer integrato. Durevole, silenziosa, con en 6 programmi di allenamento e display LCD. Monitora il tempo, la distanza, le calorie e anche la velocità, compreso la frequenza cardiaca. Si può gestire anche dall’app, dispone di sensori e di porta tablet. In vendita con il 9% di sconto.

2)i-bike city easy s ITA 99

Una bicicletta elettrica da adulto con telaio in acciaio e forcella rinforzata e ammortizzata. I freni sono a disco e la batteria ricaricabile per usarla sempre. Ha un cambio a 6 rapporti e dotata di porta pacchi sia anteriore che posteriore. Un display LED con ben tre livelli di assistenza. Di colore nero crema in vendita con il 35%.

3)ECOVAS DEEBOT N8

Un robot aspirapolvere 2 in 1 che lava e aspira allo stesso tempo. Permette di avere una pulizia personalizzata dei vari interni anche dopo settimane. Sfrutta la navigazione intelligente per una buona mappatura e lavora in completa autonomia. Basta semplicemente azionarlo e avviarlo. Si può scegliere tra 4 livelli di pulizia. In vendita con il 30%.

4)Vaultskin Chelsea portafoglio minimalista uomo

Un portafoglio da uomo in pelle con tasca frontale per carte di credito dal design molto raffinato ed elegante. Ha un guscio in silicone che protegge da urti e furti. Molto pratico e sottile grazie ai tre scomparti. Disponibile in vari colori: marrone, nero, cognac, grigio cromato, blu, rosso e verde. In vendita con il 24%.

5)Yankee Candle set regalo 8 candele profumate

Un set di 8 candele Yankee Candle perfette per il Natale molto profumate che danno alla casa una ambientazione e atmosfera festosa. Un set di candele profumate in una scatola color avorio con stelle brillanti. Gli stoppini sono in cotone. Una confezione che comprende il paralume e il taglia stoppino. Lo sconto del 43%.

6)realme 8 5G smartphone

Uno smartphone 5G, quindi molto rapido rispetto ad altri modelli di device. Supporta la tecnologia 5G Dual Sim ed è compatibile con tantissime altre bande in tutto il mondo. Molto potente e garantisce prestazioni eccellenti. Ottimo sia per giocare che guardare film grazie al display da 16.5 pollici. Di colore nero e blu con il 12% di sconto.

Nelle offerte del Black Friday Amazon sono incluse anche le migliori promozioni sulle smart tv.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.