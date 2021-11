Black Friday Amazon: le offerte del 22 novembre

Il Black Friday Amazon è iniziato con varie offerte e sconti su tantissimi settori di cui approfittare per risparmiare su vari prodotti a ogni budget.

Il mondo degli affari e degli sconti è finalmente giunto. Sebbene al Black Friday vero e proprio manchino ancora alcune giorni, gli sconti su Amazon sono già cominciati. Infatti, il Black Friday Amazon è cominciato molto in anticipo. Qui sveliamo le date di questo straordinario, quali sono gli sconti da non perdere nella giornata del 22 novembre per fare affari vantaggiosi.

Black Friday Amazon

Il Black Friday è il giorno che negli USA, ma anche in tutto il resto del mondo, dà il via allo shopping natalizio in quanto sono molti a fare compere approfittando di sconti e promozioni a prezzi stracciati. Una data che molti consumatori attendono con fiducia. Il Black Friday Amazon è iniziato molto prima con una marea di offerte e promozioni imperdibili.

Per poterne approfittare bisogna essere registrati sul sito di Amazon o nel caso fare la propria registrazione in modo da approfittare di ogni offerta. I clienti di Amazon Prime hanno a disposizione 30 minuti in anticipo rispetto ad altri per valutare e osservare bene le varie offerte lampo e cominciare a metterle nel carrello. Per poter acquistare e approfittare così del Black Friday Amazon basta avere una carta di credito o prepagata.

Amazon Italia ha esteso il periodo del reso in forma gratuita fino al 31 gennaio 2022, per cui qualora non si fosse felici del prodotto ricevuto, vi è la possibilità di renderlo senza costi riguardo la spedizione. Un altro dono che l’e-commerce ha fatto ai consumatori. Le offerte sono varie e toccano vari settori: prodotti per animali, beauty, elettronica e hi-tech, oltre a molto altro.

Quest’anno il noto e-commerce ha deciso di partire con largo anticipo con le offerte. Il Black Friday, vero e proprio, comincia il 26 novembre, quindi il giorno dopo la Festa del Ringraziamento negli USA con promozioni e sconti a prezzi stracciati. Il Black Friday Amazon ha inizio il 19 novembre e proseguirà per 10 giorni di offerte, quindi sino al 29 novembre, dove si concluderà con il Cyber Monday, il lunedì dedicato all’elettronica e alla tecnologia.

Sono 10 giorni di shopping sfrenato a cui nessuno può resistere. Una occasione per cominciare a stilare una lista di doni a tutte le persone care.

Black Friday Amazon: offerte 22 novembre

Soltanto sul noto e-commerce si possono fare offerte in qualsiasi settore e per i vari articoli. Qui sotto è possibile trovare una classifica con le 6 migliori offerte del Black Friday Amazon tra quelle maggiormente desiderate e amate dagli utenti di questo colosso dello shopping. Si ricorda che cliccando sulle singole offerte si possono visualizzare tutte le promozioni del Black Friday di Amazon.

1)Smartwatch da uomo LIGE IP 67

Un modello di orologio fitness che monitora la pressione, la circolazione sanguigna con display touch. Monitora la camminata, l’attività sportiva e tutti gli allenamenti. Uno smartwatch multifunzionale dai bassi consumi energetici in vendita con il 15% nei colori nero, blu e oro-argento.

2)Desigual Fabric Hand Bag

Una borsa a mano da donna in taglia unica realizzata in tela con chiusura a cerniera e fantasia con disegni geometrici. Di ottima fattura, molto capiente e con vari scomparti esterni con manici che si possono regolare. Nei colori marrone e rosso con il 51% di sconto.

3)Echo Show 8(2 generazione)

Un dispositivo della linea Echo integrato con Alexa per videochiamate, impostare timer e promemoria, aggiornare le liste, guardare il notiziario e tenersi informati sulle ultime notizie o seguire il meteo. Si possono godere sia film che serie tv da piattaforme come Netflix, ecc. In vendita con il 35%.

4)Nokia C20 smartphone 4G Dual Sim

Uno smartphone dal design scandinavo molto resistente. Bello da vedere e con una ottima durata della batteria. Ha un displaay da 6 pollici con camera posteriore e frontale con schermo LCD e in vendita con il 23% di sconto.

5)Trussardi orologio analogico quarzo donna

Un orologio al quarzo da donna in acciaio e oro rosa con la scritta Milano sul quadrante a indicare le radici e l’identità del brand stesso. Il cinturino in acciaio, con cassa rotonda e temi, grafiche che riprendono lo stile Trussardi. In vendita con il 24% di sconto.

6)Cuffie bluetooth sport auricolari bluetooth

Sono delle cuffie impermeabili wireless con microfono. Sono cuffie in ear che riducono la cancellazione del rumore. Permettono una connessione molto rapida e senza dolori. Di ottima qualità e usano vari componenti. Hanno un design ergonomico di colore nero e rosa con la vendita del 44%.