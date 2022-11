Black Friday: Findomestic, prevale cautela, solo 21% italiani intende fare acquisti

Roma, 23 nov.

(Adnkronos) – Dopo la frenata di ottobre (-9,7%) anche nel mese di novembre le intenzioni d’acquisto degli italiani rimangono mediamente in negativo (-3,4%). Lo rileva l’indagine realizzata negli ultimi giorni di ottobre dall’Osservatorio Findomestic, società di credito al consumo del gruppo Bnp, in collaborazione con Eumetra. Se un anno fa il 38% dei consumatori riteneva che quello fosse un buon momento per spendere, oggi solo il 21% pensa che questo sia un momento propizio per fare acquisti: influiscono negativamente le preoccupazioni sull’aumento dei prezzi (l’inflazione resta una delle principali preoccupazioni per il 52%, +3 punti percentuali in un mese), sulla crisi economica del Paese (46%) e sul calo del potere d’acquisto familiare (34%).

A frenare le intenzioni d’acquisto contribuisce anche il caro energia, che pesa sempre di più sui budget familiari: l’82% lamenta di aver subito un rincaro sensibile (un raddoppio per il 21%, un aumento tra il 40 e il 50% per il 32% e un aumento più contenuto per il 29%) con l’arrivo dell’ultima bolletta e il 60% degli intervistati pensa che avrà problemi a pagare la prossima. Si spiega così la maggiore cautela per le tradizionali occasioni di spesa del periodo: il 30% comprerà meno dell’anno scorso durante il Black Friday 2022 e solo il 10% del campione spenderà di più.

Si acquisteranno soprattutto abbigliamento e accessori (38%), prodotti tecnologici (37%), libri/musica (25%), prodotti alimentari (20%), gift card (15%) e videogiochi (15%). La spesa media sarà di 310 euro. Il Black Friday sarà anche l’occasione per acquistare regali natalizi: il 35% degli intervistati li farà in anticipo, nella metà dei casi (46%) proprio per approfittare degli sconti dell’evento promozionale importato dall’America, in misura inferiore ma comunque sensibile (32%) per timore che i prezzi nelle prossime settimane crescano ancora.

A oggi il 25% del campione intervistato non crede, invece, che quest’anno farà regali di Natale, era il 18% nel 2021.