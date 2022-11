Black Friday in anticipo: come prepararsi tra date e offerte

Il Black Friday di Amazon non è ancora iniziato, ma sull'e-commerce sono già disponibili tantissime offerte. Scopriamo quelle più interessanti.

Il Black Friday di Amazon è alle porte. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come prepararsi all’evento e quali prodotti acquistare a prezzi imperdibili.

Black Friday in anticipo

Il Black Friday di Amazon, se dovessimo seguire la logica che il noto e-commerce adotta tutti gli anni, con ogni probabilità inizierà in anticipo e sarà un evento grande, che non si concluderà in una sola giornata, ma abbraccerà più giornate, durante le quali approfittare di offerte e occasioni imperdibili, su prodotti che si desiderano acquistare da tempo.

Rispetto al Prime Day, una due giorni dedicata esclusivamente ai soli clienti Prime, di offerte e occasioni imperdibili su tantissimi prodotti, in diverse categorie, per poter aderire alle offerte del Black Friday non occorre essere clienti Prime, sebbene l’abbonamento potrebbe aiutare i clienti a destreggiarsi tra le tantissime offerte e, addirittura, in alcuni casi, accedere ad esse in anticipo.

Non abbiamo ancora una data ufficiale ma, dato che il Black Friday cade, ogni anno, il giovedì successivo al Giorno del Ringraziamento, che quest’anno, negli Stati Uniti, si celebra il 24 novembre, si può presumere che l’evento più atteso dell’anno, da moltissimi internauti e non solo, avrà inizio il 25 novembre.

Le attività commerciali, sia fisiche che virtuali, come al solito, non si lasceranno trovare impreparate e siamo sicuri che i prodotti che potremmo accaparrarci, indipendentemente dalla categoria, saranno moltissimi.

Amazon e moltissimi altre e-commerce, tuttavia, seguono una propria logica. Il Black Friday non è l’evento di una sola giornata, ma l’evento di un susseguirsi di giornate, che avrà inizio il 25 novembre e che, con ogni probabilità, terminerà il 28 novembre, nella giornata del Cyber Monday, l’evento per eccellenza dedicato alle promozioni e alle offerte nel settore tecnologico.

Black Friday in anticipo: offerte

Il Black Friday di Amazon non è ancora iniziato, ma l’e-commerce propone occasioni imperdibili giornalmente, su diverse categorie. Nell’attesa dell’evento ufficiale, dunque, nel paragrafo che segue, abbiamo selezionato per voi alcune offerte che, siamo sicuri, vi potrebbero interessare.

Di seguito una classifica delle migliori offerte presenti al momento sul noto ecommerce.

Monitor Full HD di LG da 22”

Amazon include nell’offerta lo stesso modello di dimensioni differenti, allo scopo di andare incontro alle esigenze dei suoi numerosi clienti che hanno esigenze diverse. Il monitor, che può essere collegato al PC o ad altri dispositivi elettronici, offre immagini nitide e ad alta risoluzione, audio potenziato e riduzione degli effetti indesiderati, inclusa la fastidiosa luce blu che danneggia gli occhi e compromette il comfort visivo, grazie alla tecnologia avanzata, che è alla base della sua realizzazione. Il monitor è progettato per il gioco, la visione dei file video, l’ascolto della musica (purché collegato ad apposito dispositivo) e per il lavoro.

Acer Chromebook Full HD

Un PC portatile, semplice ed intuitivo, grazie al quale guardare i propri film e serie televisive preferite, dedicarsi ad attività ludiche, lavorare e ascoltare musica. Basso consumo energetico e velocità del software grazie al processore Intel di ultima generazione, il computer portatile offre tempi di ricarica rapidi e autonomia fino ad un massimo di 12 ore, così da non doversi portare appresso l’alimentatore o tenere il computer in carica tutto il giorno.

Tablet Lenovo con memoria interna espandibile

Per gli appassionati del Tablet, Amazon promuove un modello di ultima generazione prodotto da Lenovo, con uno schermo che offre immagini nitide da ogni angolazione e una memora interna espandibile fino ad un massimo di 256 GB espandibile fino ad un TB e una RAM da 8 GB. Il tablet può essere usato per lavoro, per ascoltare musica, guardare film e serie televisive preferite attraverso le App compatibili e molto altro ancora.

Mini Proiettore di ultima generazione con treppiede incluso

Compatibile con il televisore, una chiavetta USB e lo Smartphone, il mini proiettore è uno dei dispositivi migliori per guardare film e serie televisive preferite in altissima risoluzione, da soli o con gli amici, con audio potenziato e immagini ad altissima risoluzione, come se si stesse al cinema. Semplice da usare e vantaggioso sotto moltissimi punti di vista, il treppiede, incluso nella confezione, è la caratteristica fondamentale sulla quale contare per poter posizionare il mini proiettore in un punto ottimale, che offre comfort per ogni spettatore, indipendentemente dal posto in cui siede.

Vi ricordiamo di visualizzare le offerte del black friday per rimanere aggiornati

