La tradizione del Venerdì nero, con le sue offerte imperdibili, è ormai popolarissima anche in Italia. Ma quanto dura esattamente il Black Friday?

Il Black Friday (Venerdì nero) ricorre sempre a novembre, ma non cade lo stesso giorno tutti gli anni. Questo perché coincide con il giorno seguente alla festa del Ringraziamento americana, che è l’ultimo giovedì di novembre. Ma quanto dura effettivamente il Black Friday con le sue offerte?

Il significato del “Venerdì nero”

È una giornata storica per tutti gli appassionati di tecnologia, ma non solo. È possibile approfittare di questa particolare occasione per acquistare i regali di Natale e per comprare ciò che a prezzo pieno sarebbe inaccessibile. Il nome curioso – “Venerdì nero” – è dovuto al fatto che i negozi, presi d’assalto dai clienti, riempiano il registro contabile di nero, cioè di entrate, e non di rosso, il colore che caratterizza le uscite. Pur essendo una tradizione statunitense, anche in Italia la giornata dei super sconti sta diventando sempre più popolare, soprattutto grazie agli acquisti on line.

Quanto dura il Black Friday?

Il Black Friday, tecnicamente, dura 24 ore, ma ci sono molti negozi e aziende che decidono di estendere la tradizione delle offerte a tutta la successiva settimana. Non manca neppure chi propone di dare il via agli sconti prima del Venerdì nero. Amazon, per esempio, in passato ha organizzato una sorta di settimana di “conto alla rovescia” in cui diversi articoli ed elettrodomestici sono stati venduti a un prezzo scontato.

Le offerte sono poi proseguite per una settimana circa.

Cyber Monday

Chi è sempre a caccia di sconti non potrà non prendere nota anche del Cyber Monday, il lunedì che segue il Black Friday. Si tratta di un’altra giornata dedicata alle occasioni imperdibili, in particolare per gli acquisti on line. Inizialmente gli sconti riguardavano solo l’elettronica, ma col passare del tempo le offerte si sono estese anche ad altri settori, come quello dell’abbigliamento.