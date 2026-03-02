Blackout a Roma: cause in corso e impatto su trasporti e ospedali

Blackout a Roma: cause in corso e impatto su trasporti e ospedali

Blackout su vasta scala colpisce Roma nel primo pomeriggio

Un improvviso guasto alla rete elettrica ha lasciato senza corrente ampie zone di Roma nel primo pomeriggio. L’interruzione ha interessato sia il centro cittadino sia diverse periferie: strade al buio, semafori spenti e disagi alla mobilità hanno segnato le ore successive all’episodio. Le prime verifiche indicano un malfunzionamento a un nodo della rete principale; tecnici specializzati, protezione civile e forze dell’ordine sono stati messi in campo per intervenire e tutelare i cittadini.

Chi è intervenuto e cosa sta succedendo

Sul posto operano squadre della società di distribuzione elettrica insieme alla protezione civile e alle forze dell’ordine. L’evento, definito come blackout per la sua ampiezza, è stato segnalato verso le ore centrali della giornata e ha riguardato diversi quartieri, con priorità alle aree ospedaliere e ai servizi essenziali. Le indagini tecniche sono ancora in corso per ricostruire le cause esatte del guasto.

Effetti pratici e misure d’emergenza

Le linee tranviarie sono state temporaneamente sospese e la circolazione ha subito rallentamenti a causa dei semafori non funzionanti. In alcuni presidi sanitari è stato necessario attivare i gruppi elettrogeni per mantenere operativi i reparti più critici. Dove è stato ritenuto prudente, sono state effettuate evacuazioni preventive. Le squadre tecniche stanno isolando la zona interessata per consentire interventi mirati e sicuri.

Supporto ai cittadini più fragili

La protezione civile ha allestito punti di assistenza per le persone più vulnerabili, offrendo supporto logistico e informazioni. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l’uso non necessario di ascensori e degli apparecchi elettrici e a seguire le indicazioni fornite dalle fonti ufficiali. Aggiornamenti verranno diffusi tramite radio locali, i canali istituzionali e i portali del Comune.

Prossimi passi e verifiche tecniche

I tecnici hanno annunciato che nelle ore successive proseguiranno le verifiche sulla rete per accertare l’origine del guasto e stimare i tempi di ripristino. Si attende un comunicato ufficiale con una tempistica più precisa e con i dettagli sulle cause tecniche emerse dalle analisi.

Ordine pubblico e controlli

Dalla Questura riferiscono che al momento non sono state rilevate criticità per l’ordine pubblico. Le forze dell’ordine rimangono comunque presenti sul territorio per garantire sicurezza e supportare le operazioni di intervento.

Stare informati

Per chi vive nelle aree interessate, il consiglio è seguire i canali istituzionali per le comunicazioni ufficiali e adottare comportamenti di prudenza. Le autorità continuano a monitorare la situazione e lavorano per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.