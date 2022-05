TikTok è stato citato in giudizio dopo la morte di una bambina di 10 anni, avvenuta durante la pericolosa blackout challenge.

La famiglia di una bambina di 10 anni, morta durante la sfida virtuale blackout challenge, ha deciso di fare causa a TikTok.

Blackout challenge, famiglia fa causa a TikTok dopo la morte di una bimba di 10 anni

TikTok è stato citato in giudizio dalla famiglia di una bambina di 10 anni, morta durante la pericolosissima sfida blackout challenge. Nella causa è stato sostenuto che quella sfida è stata suggerita alla bambina nella pagina “For You” dell’applicazione. La bambina si è soffocata partecipando a questa sfida e la sua famiglia ha fatto causa alla piattaforma per negligenza. Nylah Anderson, di Filadelfia, è stata trovata priva di sensi nell’armadio della camera da letto di sua madre, il 7 dicembre.

Si è impiccata ad una cinghia della borsa dopo aver visto i video della blackout challenge sulla pagina “For You” dell’applicazione. Una sfida che spinge gli utenti ad asfissiarsi, svenire e riprendere conoscenza davanti alla telecamera. La madre di Nylah, Tawainna, ha spiegato che la società è responsabile della morte della bambina, perché quel contenuto le è stato suggerito. “Non riesco a smettere di ripetere questo giorno nella mia testa. Il legame indissolubile nella nostra famiglia è ora infranto e vuoto” ha dichiarato la donna.

Bambina morta per una sfida su TikTok

La bambina di 10 anni ha voluto provare la blackout challenge nell’armadio di sua madre, mentre la donna si trovava al piano di sotto. Un’analisi forense del suo telefono ha mostrato che l’appe era in uso proprio in quel momento, come riportato dagli avvocati di sua madre. “Nylah ha sopportato sofferenze infernali mentre lottava e lottava per il respiro e lentamente asfissiava fino al punto di morte” afferma la causa.

Tawainna ha trovato la figlia e ha provato più cicli di rianimazione cardiopolmonare, fino all’arrivo dei paramedici. La bambina ha trascorso cinque giorni in terapia intensiva pediatrica ed è morta il 12 dicembre 2021. La causa della sua famiglia ritiene che TikTok sia responsabile della progettazione di un’app che promuove sfide pericolose per i bambini. La società ha affermato che l’app è destinata a persone di età pari o superiore ai 13 anni, nonostante gestisca anche una versione per utenti più giovani.

La causa contro TikTok

La madre di Nylah afferma che l’azienda progetta intenzionalmente la sua app per attirare l’attenzione dei giovani utenti a tutti i costi. “L’algoritmo ha stabilito che la sfida mortale del blackout era ben adattata e probabilmente sarebbe stata di interesse per Nylah Anderson, di 10 anni, e di conseguenza è morta” si legge nella causa, in cui vengono citate altre sfide pericolose, come la sfida di Orbeez, che incoraggia gli spettatori a sparare pallottole di plastica alle persone, e la sfida Benadryl, in cui le persone bevono grandi quantità di medicinali per la tosse fino ad avere allucinanzioni. Citata anche la sfida Nyquil Chicken Challenge, che “comporta l’ammollo del petto di pollo in medicine per la tosse come il Nyquil e la sua cottura, facendo bollire l’acqua e l’alcol al suo interno e lasciando il pollo saturo di una quantità altamente concentrata di droghe nella carne“.

La causa per responsabilità da prodotto e negligenza di Tawainna Anderson “cerca di ritenere TikTok responsabile per il suo ruolo di designer, programmatori produttori venditori e distributori dei loro prodotti di social media pericolosamente difettosi e per i propri atti di negligenza indipendenti“. La madre di Nylah ha detto che sta prendendo questa posizione per difendere altri bambini. “Ho accettato che la voce di mia figlia fosse scomparsa per sempre, quindi parlerò per lei e il messaggio qui oggi è che qualcosa deve cambiare. Qualcosa deve fermarsi perché non vorrei che nessun altro genitore vivesse quello che sto passando io dal 7 dicembre” ha aggiunto.