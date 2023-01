Blackout infinito delle mail di Virgilio e Libero: "Mai successo in 25 anni"

Sono molti gli utenti che si sono accorti del disservizio causato dal blackout delle mail Virgilio e Libero.

Il server è ormai inaccessibile da 36 ore. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori, il Codacons ha inviato una prima diffida.

Blackout delle mail Libero e Virgilio

La società Italiaonline, la quale gestisce entrambe le aziende, scrive una risposta agli utenti che non riescono ad accedere al proprio account spiegando che un blocco così lungo non era mai successo in 25 anni.

Il blackout di Libero e Virgilio ha fatto ipotizzare un attacco hacker.

L’azienda ha smentito questa possibilità spiegando che si tratta invece di un problema tecnico che riguarda le infrastrutture perciò non esiste il pericolo di una fuga di dati.

Tra clienti privati e in abbonamento sono circa 9 milioni le persone che non hanno potuto usufruire dei servizi mail di Libero e Virgilio. Gli utenti hanno fatto sentire la propria voce inviando mail di protesta alle due società.

La risposta non ha tardato ad arrivare e nel testo si legge: «Stiamo leggendo tutti i vostri messaggi, sappiamo che contate su di noi per comunicare, per questo stiamo correndo per ritornare online insieme quanto prima».

“Danni materiali” secondo il Codacons

Al danno personale rischiano di aggiungersi i “danni materiali“. Il Codacons ha, infatti, già inviato una diffida formale alla società Italiaonline. Il Codacons ha, inoltre, chiesto di risolvere i problemi tecnici e di riattivare nell’immediato la posta elettronica. Allo stesso tempo il Codacons ha richiesto di disporre indennizzi diretti per tutti quegli utenti che hanno subìto i disservizi.

La risposta di Italiaonline

Gli utenti che hanno provato ad accedere alla loro e-mail da browser hanno ricevuto questa risposta: «Stiamo lavorando incessantemente da ormai diverse ore per risolvere un problema infrastrutturale inaspettato e imprevisto – dichiara Diego Rizzi, Chief Technology Officer di Italiaonline – e che non è dipeso da sistemi sviluppati di Italiaonline.

Possiamo rassicurare, come già scritto sui nostri portali e touchpoint digitali, che i nostri utenti sono stati in questa situazione di emergenza, e continueranno ad essere sempre, la nostra priorità. L’attuale situazione non è dipendente da attacchi cyber esterni».

«Mai successo in 25 anni»

Il messaggio prosegue con: «Come abbiamo avuto modo di comunicare ai nostri utenti in queste ore, in 25 anni di servizio fedele agli italiani, non ci è mai successo di restare off-line per così tanto tempo.

Abbiamo letto tutti i messaggi comparsi sui social network e compreso perfettamente i disagi arrecati. Sappiamo che milioni di italiani contano su di noi per comunicare e questo ci sta dando la spinta per lavorare giorno e notte per risolvere il problema il più velocemente possibile.

Non possiamo che scusarci e ringraziarvi per la pazienza e la fiducia.

Prevediamo di poter avere maggiori informazioni nelle prossime ore. In ogni caso terremo aggiornati i nostri utenti, come fatto finora, attraverso i canali di Italiaonline.»

Dunque per agli utenti Libero e Virgilio non resta che attendere il ripristino dei servizi e aspettare un eventuale risarcimento dei danni da parte di Italiaonline.

