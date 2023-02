Blake Lively sui social senza pancione: è nato il quarto figlio

Blake Lively si è mostrata sui social senza pancione.

L’attrice ha partorito il quarto figlio, anche se ancora non ha reso pubblico né il sesso e né tantomeno il nome scelto.

Blake Lively: è nato il quarto figlio

Il quarto figlio di Blake Lively e Ryan Reynolds è nato. In occasione del Superbowl, l’attrice ha condiviso sui social uno scatto in cui si mostra senza pancione. Al suo fianco ci sono il marito e la suocera. “La domenica del Bowl 2023 è stata impegnativa“, ha scritto a didascalia della fotografia.

Blake Lively: silenzio sul quarto figlio

Blake non ha aggiunto dettagli in merito al quarto figlio. Pertanto, non sappiamo né il sesso e né tantomeno il nome che lei e Ryan hanno scelto per il bebè. Secondo People, il pargolo è arrivato qualche giorno fa a tenere compagnia agli altri tre bambini: Betty, di tre anni, Inez, di 6, e James, di 8.

Blake Lively: il sogno della famiglia

“Siamo stati impegnati“, ha scritto Lively a didascalia della foto che la ritrae senza pancione.

Il riferimento, ovviamente, è alla nascita del quarto figlio. Blake ha annunciato di essere in dolce attesa lo scorso settembre, mostrando il pancione sul red carpet della decima edizione del Forbes Power Women’s Summit. Poco dopo, Ryan, in merito al pargolo in arrivo, ha dichiarato: “Sai, dovresti essere un idiota a farlo quattro volte se non ti piace. Sarà pazzesco, siamo molto eccitati“.