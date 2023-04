Blanco contro la Rai: "Ecco cos'è successo a Sanremo"

Ad alcuni mesi di distanza dal putiferio scatenato a Sanremo 2023 (dove ha distrutto una scenografia floreale sul palco) Blanco ha rotto il silenzio sulla questione e ha attaccato la Rai.

Blanco e il caso di Sanremo

Dopo quanto accaduto sul palco dell’Ariston 2023 Blanco ha pubblicato una lettera di scuse pubblica e a seguire si è chiuso per mesi nel massimo riserbo. In questi giorni il cantante sta promuovendo il suo nuovo album, Innamorato, e per la prima volta è tornato a parlare del caso che l’ha visto protagonista e si è scagliato contro la Rai. “La cosa veramente brutta non è stata quella dei calci alle rose. Ma il fatto che loro – tanti di loro, escluso Amadeus, che è stato buono – hanno giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a Sanremo. Hanno pensato di più a buttare merda su un ragazzo di vent’anni. Però intanto hanno intanto mangiato su questa cosa”, ha tuonato. In merito al suo gesto Blanco ha anche precisato di averlo fatto per rabbia perché non sarebbe riuscito a sentire la propria voce durante la sua esibizione a causa di un problema tecnico.

“Ho guardato per chiedere aiuto, poi me la sono rimessa. Poi ho detto: non sento la voce, cosa che loro non hanno riportato perché sono dei pa***li. Anzi, mi hanno detto: vai avanti. Loro ti dicono: basta che alzi la mano e si rifà. Non è vero, ci sono i tempi televisivi, tante cose. È una stro***a. Ovviamente mi sono inca***to, mi è partita la brocca. Era già previsto che spaccassi le rose nella mia esibizione, ma non così, poi è scivolata di mano la situazione”, ha affermato il cantante. Sulla vicenda emergeranno nuovi particolari?