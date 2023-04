Blanco dedica all'ex una canzone nell'ultimo album: le parole dell'attuale fidanzata

Sguardo al passato per Blanco. Uscito ieri Innamorato, l’ultimo album del 20enne di Brescia. Tra le altre, c’è una canzone dedicata all’ex fidanzata Giulia Lisioli. I due facevano coppia mentre Blanco era uno dei cantanti in gara a Sanremo 2022. Non è difficile capire a chi sia dedicato il pezzo: si intitola Giulia.

Dopo Giulia, l’arrivo di Martina

Poco dopo la vittoria al Festival di Sanremo, i primi rumors sulla possibile rottura tra Blanco e Giulia, confermati presto dai fatti: per il cantante era già iniziata una nuova frequentazione, quella con la ballerina Martina Valdes, sua attuale fidanzata. Sebbene Blanco stia benissimo con lei e non ci sia nemmeno la più piccola traccia di crisi, ha deciso di inserire nel suo nuovo disco un brano che racconta la passata storia d’amore con Giulia.

Il commento di Martina Valdes su Instagram

A placare le prime voci su un possibile ritorno di fiamma tra Blanco e Giulia ci ha pensato Martina Valdes che, nelle ultime ore, ha deciso di rompere il silenzio: «Non limitatevi a sentire una canzone, ma ad ascoltarla che è ben diverso: cercate di capire anche il testo e non soffermatevi su un titolo, che può essere fraintendibile. Ha scritto quella canzone quando nemmeno ci conoscevamo e ha semplicemente voluto condividere oggi la fine di una storia passata, le emozioni vissute tempo fa. La musica è la sua forma d’arte e io lo appoggerò sempre, qualunque cosa decida di raccontare. Ora non soffermatevi su queste piccolezze e ascoltate tutte le meraviglie che ha fatto uscire, compresa Giulia. Hai spaccato tutto amore» ha concluso nelle sue Instagram stories la ballerina di Mamacita.