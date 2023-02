Blanco distrugge il palco, Bassetti: "Esame tossicologico e scuse al pubblico"

Blanco distrugge il palco e Matteo Bassetti scrive indignato sui social: “Esame tossicologico e scuse al pubblico”.

L’infettivologo genovese non le manda a dire al cantante autore del clamoroso gesto a Sanremo e dice la sua con un post al vetriolo pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Esame tossicologico e scuse al pubblico”

Insomma, il gesto di distruggere le rose e mezza scenografia dell’Ariston per la frustrazione di non aver sentito la sua voce nel microfono o come dicono alcuni per un “eccesso di zelo” nel condurre una sceneggiata studiata a tavolino non lascia margini di appello in chi vi ha assistito o ne ha saputo.

E come spiegano i media in queste ore successive alla prima serata e di preludio alla seconda Blanco resta tristemente al centro della cronaca. Fiorello lo punge con ironia, il Codacons lo vuole denunciare e Matteo Bassetti vuole che chieda scusa e che si faccia un esame tossicologico.

“Che schifo lo spettacolo di Blanco”

L’infettivologo del San Martino di Genova ha infatti tuonato contro Blanco e chiesto che venisse sottoposto a un esame la cui finalità non lascia dubbi all’allusione ironica: “Che schifo lo spettacolo di Blanco stanotte al Festival di Sanremo.

Mi auguro che chi lo ha fatto salire su quel palco chieda scusa a tutti gli italiani, dopo avergli fatto fare un esame tossicologico”. E ancora, in un post che era anche su Twitter: “Ottimo spot: antimodello per i giovani”.