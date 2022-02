Blanco e la fidanzata in crisi? Interviene il suocero del cantante

Blanco è in crisi con la fidanzata Giulia? Il padre di lei è intervenuto sulla questione.

Dopo la vittoria a Sanremo 2022 Blanco ha confessato di vivere “alti e bassi” dal punto di vista sentimentale. Sulla questione è intervenuto il padre della sua fidanzata Giulia Lisioli.

Blanco: la fidanzata

Il papà di Giulia Lisioli avrebbe confermato che le cose tra sua figlia e Blanca proseguirebbero a gonfie vele e che “gli alti e bassi” di cui ha parlato il cantante – e per cui in molti hanno ipotizzato una crisi tra i due – sarebbero dovuti in realtà ai loro numerosi impegni di lavoro.

Il padre di Giulia Lisioli ha anche affermato:

“Vedere Riccardo sul palco dell’Ariston è stata un’emozione fortissima. Giulia lo ha conosciuto a scuola, alle superiori. Sono circa due anni che si frequentano. Ricordo che me lo ha presentato a Capodanno, però mi ha detto che era un amico”.

All’uomo ha fatto eco sua moglie, madre di Giulia, che a proposito della relazione tra il cantante e sua figlia ha detto: “Mi ha fatto piacere, Riccardo fin da subito mi è sembrato un bravo ragazzo.

Mi fido di lui e di mia figlia Giulia”.

Blanco: la confessione sulla fidanzata

Da diverso tempo Blanco fa coppia fissa con Giulia Lisioli ma i due hanno sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata. Di recente, parlando del suo rapporto con la fidanzata, il cantante si era lasciato andare a un laconico “alti e bassi”, senza precisare cosa fosse successo tra loro. I due troveranno il modo di superare questo momento e ritrovare la loro serenità?