Blanco e Mahmood: la confessione sulla loro amicizia

Blanco e Mahmood hanno svelato i retroscena della loro amicizia e hanno confessato i loro prossimi progetti.

Blanco e Mahmood sono stati i vincitori del Festival di Sanremo 2022 e hanno svelato come vivrebbero la loro amicizia e quali sarebbero le caratteristiche che apprezzerebbero l’uno dell’altro.

Blanco e Mahmood: l’amicizia

Con il loro successo Brividi, Blanco e Mahmood sono in testa alle classifiche e molto presto saranno all’Eurovision Song Contest.

I due cantanti hanno rotto il silenzio in merito alla loro amicizia, e hanno svelato anche se, un domani, penseranno a realizzare un album insieme:

“Di Blanco mi piacciono tante cose. Del suo carattere, il fatto che quando sono un po’ giù, un po’ preso male, un po’ stanco, dice sempre qualcosa che mi tira su il morale“, ha dichiarato Mahmood, mentre il suo collega ha affermato: “Apprezzo tante cose anche io di lui.

Di Ale mi piace che sa tenermi tranquillo quando esagero. Siamo degli opposti che si equilibrano“.

In merito alla possibilità di realizzare un album insieme i due hanno detto: “Un album insieme? Stiamo lavorando sui nostri progetti, però sicuramente un giorno ci mettiamo e proviamo a fare qualcosa“.

L’Eurovison Song Contest

All’Eurovision Song Contest i due torneranno a cantare insieme il brano Brividi che, per l’occasione, sarà leggermente modificato a causa di esigenze di durata.

“Sì c’è un problema tecnico per l’Eurovision, perché la canzone è troppo lunga. Cercavamo in tutti i modi di accorciarla. Abbiamo provato a dire ‘ok l’ultima parte la cantiamo senza base’. Niente, sono proprio 3 minuti e dopo non so, ma ti chiudono le tende. Quindi adesso non so, Michelangelo sta cercando di fare l’impossibile. Lui dovrà tagliare 30 secondi e in una canzone sono tanti. Avrete quindi una versione diversa da quella del Festival, ma vi giuriamo che sarà bellissima comunque”, hanno confessato i due artisti.