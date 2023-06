Sarebbe in corso una vera e propria crisi tra Blanco e la sua fidanzata, la ballerina Martina Valdes. Gli indizi sono emersi sui social.

Blanco e Martina Valdes in crisi: i dettagli

Crisi in atto per Blanco e Martina Valdes? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente e sono in tanti ad aver notato che i due ormai da tempo non si mostrino più insieme sui social. Secondo indiscrezioni la ballerina e il cantante sarebbero partiti per vacanze separate, e Martina avrebbe inoltre cancellate molti dei video da lei salvati sui social e in cui era ritratta in compagnia dell’ex vincitore di Sanremo. Al momento sulla questione non sono emerse conferme, e Blanco fino a poco tempo fa sembrava essere più innamorato che mai della ballerina, con cui aveva trovato la felicità dopo l’addio a Giulia Lisioli.

Al momento sulla presunta rottura non sono emerse conferme e in tanti, tra i fan dei social, sono in attesa di sapere se il cantante romperà il silenzio in merito alla questione. Nella sua ultima dedica alla fidanzata via social, Blanco aveva scritto: “Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono stronzo tanto quanto ci tengo. E non ascoltare gli altri perchè parleranno sempre e qualcuno ha voglia sempre di rompere i coglioni ma lasciaglielo fare.”