Blanco ha baciato una ragazza in discoteca: lui e la fidanzata Giulia si sono lasciati?

Blanco e Giulia Lisioli si sono detti addio? Il cantante è stato paparazzato mentre baciava un'altra ragazza.

Blanco e la fidanzata Giulia Lisioli si sono lasciati? Dopo le voci riguardanti una presunta crisi tra i due il vincitore di Sanremo 2022 è stato avvistato in discoteca mentre baciava un’altra ragazza.

Blanco e la fidanzata Giulia si sono lasciati?

In una delle sue ultime interviste Blanco aveva confessato che lui e la fidanzata Giulia stessero vivendo un momento di crisi. Nelle ultime ore sui social è circolato un video dove si vede il cantante baciare un’altra ragazza (che secondo indiscrezioni sarebbe Martina Valdes). Blanco e Giulia Lisioli al momento non hanno confermato né smentito la notizia.

Nelle ultime ore è emerso anche che Giulia Lisioli abbia cancellato dai suoi canali social tutte le foto in cui era ritratta insieme a Blanco, che ha sostenuto fino all’arrivo a Sanremo.

I due erano legati da moltissimi anni ma di recente, intervistato a proposito della loro relazione, il cantante si era limitato a dire che stessero vivendo “alti e bassi”.

Blanco: la rottura

Blanco non ha ancora rotto il silenzio in merito al suo presunto addio a Giulia Lisioli ma, secondo indiscrezioni, la ragazza con cui sarebbe stato avvistato – Martina Valdes, di professione ballerina – lo seguirebbe sui social. I due si sono conosciuti con tutte le probabilità dopo la vittoria di Blanco a Sanremo 2022 e sono stati avvistati insieme nella discoteca The Club di Milano.

In tanti sono impazienti di conoscere tutti i dettagli sulla presunta nuova liaison del cantante e si chiedono se lui e Giulia Lisioli romperanno finalmente il silenzio in merito alla vicenda.