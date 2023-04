Blanco, il duetto con Mina: "Un onore"

Blanco ha rotto il silenzio sulla sua collaborazione con Mina per il brano Un briciolo di Allegria.

Blanco: la canzone con Mina

Blanco ha duettato con la celebre cantante Mina per il brano Un briciolo di allegria e il cantante è anche apparso nel videoclip della canzone (mentre la cantante, che si è ritirata dalle scene ormai da moltissimi anni, ha scelto di non apparire nel video). Blanco ha rotto il silenzio sulla sua collaborazione con la celebre cantante e ha dichiarato: “Sono veramente felice di questo duetto, per me è un grande onore. Mina è la regina della musica italiana e la stimo moltissimo. Il fatto che abbia deciso di realizzare un pezzo con me, offrendomi una grande opportunità, fa capire subito quanto sia moderna e attenta alla musica di adesso”.

Il brano dei due artisti ha rapidamente conquistato i fan dei social e in tanti sono curiosi di saperne di più.

Nelle ultime ore Blanco è balzato agli onori delle cronache anche per aver rotto il silenzio a seguito del controverso caso che l’ha visto protagonista a Sanremo 2023, dove ha distrutto la scenografia presente sul palco a causa di un problema tecnico. Il cantante si è scagliato contro la Rai per come avrebbe gestito la vicenda.