Blanco sta vivendo un periodo di crisi con la fidanzata? Tutto quello che c'è da sapere.

Blanco, vincitore insieme a Mahmood di Sanremo 2022, ha confessato che starebbe vivendo “alti e bassi” con la fidanzata Giulia.

Blanco è in crisi con la fidanzata?

Nelle ultime ore è diventato sempre più insistente un rumor riguardante una presunta crisi sentimentale tra Blanco e la sua fidanzata Giulia.

In una diretta radiofonica è stato lo stesso artista a svelare di vivere in amore “alti e bassi” e di essere fidanzato da quasi un anno. Dunque la storia d’amore tra lui e la fidanzata non procederebbe a gonfie vele come molti hanno pensato nei giorni scorsi, quando Giulia si era ovviamente unita ai festeggiamenti per la vittoria di Blanco e Mahmood a Sanremo.

Blanco: la vittoria

Blanco ha trionfato a Sanremo 2022 insieme a Mahmood con il brano Brividi.

Il giovane cantante ha dedicato il suo trionfo ai genitori, che hanno sempre creduto in lui e che ovviamente erano seduti tra il pubblico a Sanremo commossi per la performance.

“Quando ero piccolino li facevo dannare. “M***cci tua” mi ha detto papà… È stata una soddisfazione, in senso buono, vederli piangere”, ha dichiarato Blanco dopo la vittoria a Sanremo, e ancora: “Mia mamma era in sala l’altra sera, ma ieri non aveva il biglietto.

Quando sono tornato in hotel ci siamo abbracciati e piangeva. E questa mattina a colazione, cappuccio, brioches e ancora lacrime”.

Mahmood e Blanco rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest e in tanti non vedono l’ora di sapere cosa riserverà il futuro ai due artisti vincitori del Festival di Sanremo.