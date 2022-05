Blanco, l’ex fidanzata rompe il silenzio sull’addio e su Martina Valdes

Giulia Lisioli, ex fidanzata di Blanco, ha rotto il silenzio via social in merito alla fine della loro storia.

L’ex fidanzata di Blanco, Giulia Lisioli, ha rotto il silenzio in merito alla fine della loro storia d’amore e ha svelato cosa ne pensa di Martina Valdes, nuova fiamma del cantante.

Blanco: le parole dell’ex fidanzata

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo Blanco ha lasciato la storica fidanzata, Giulia Lisioli, ed è uscito allo scoperto con la ballerina Martina Valdes.

Dopo mesi di assoluto silenzio l’ex fidanzata del cantante ha rotto il silenzio via social rispondendo ad alcune domande dei fan in merito alla loro rottura: “Lui ha preso delle scelte, spero che possa stare bene con l’altra persona: io l’ho superata. Quell’altra, come dite voi, ha un nome e mi dispiace per le cattiverie contro di lei che non c’entra niente nella nostra vecchia relazione”, ha affermato Giulia, e ancora: “È stato un periodo molto difficile.

Anzi a dir la verità volevo chiudere tutti i social però comunque ho pensato che nella vita succede, vai avanti e basta”.

Il cantante si era limitato a dire che quello tra loro fosse un periodo complicato, ma non ha mai parlato apertamente dei motivi che li avevano condotti all’addio. Da alcuni mesi Blanco fa coppia fissa con Martina Valdes.

Blanco: il caso delle molestie

Di recente il cantante è finito al centro di un caso di molestie: una sua fan, durante un suo concerto, avrebbe toccato le sue parti intime difronte a tutti.

Nonostante in molti si siano espressi sulla vicenda, Blanco non ha ancora preso parola in merito a quanto accaduto.