Blanco, la sua versione dei fatti su Sanremo affossa la Rai: "Hanno giocato"

Blanco è tornato a parlare di quanto accaduto al Festival di Sanremo 2023 e la sua versione dei fatti affossa completamente la Rai.

Intervistato da Vanity Fair, Blanco ha fornito la sua versione dei fatti sul Festival di Sanremo 2023. Riccardo Fabbriconi – questo il suo nome all’anagrafe – sostiene che la Rai lo abbia utilizzato per fare hype. Il cantante ha dichiarato:

Blanco ha sottolineato che Amadeus è stato gentile con lui, ma ha ammesso che la Rai ha giocato con quanto accaduto a Sanremo 2023. In tanti hanno gettato fango su di lui, un semplice “ragazzo di vent’anni“. In merito alla notizia secondo cui era indagato dalla Procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento, ha dichiarato:

La versione dei fatti di Blanco su quanto accaduto a Sanremo 2023 è chiara. Ha raccontato:

“Già alle prove avevo segnalato questo problema dell’audio nelle cuffie e mi avevano detto che sarebbe stato risolto la sera stessa. Prima ho cantato Brividi e tutto era più o meno normale, anche se all’inizio sentivo qualcosa di strano. Appena è partita L’isola delle rose, ho sentito un rumore, così ho tolto la cuffia. Ho guardato per chiedere aiuto, poi me la sono rimessa. Poi ho detto: non sento la voce, cosa che loro non hanno riportato perché sono dei para**li. Anzi, mi hanno detto: vai avanti. Loro ti dicono: basta che alzi la mano e si rifà. Non è vero, ci sono i tempi televisivi, tante cose. È una st**nzata. Ovviamente mi sono inca**ato, mi è partita la brocca. Era già previsto che spaccassi le rose nella mia esibizione, ma non così, poi è scivolata di mano la situazione”.