Il cantante Blanco, reduce dalla performance tanto discussa a Sanremo 2023, ha postato una foto su Instagram che raffigura una rosa.

Nella didascalia non è scritto nulla, ma quella foto è bastata a far scatenare i commenti degli utenti di Instagram.

Blanco posta la foto di una rosa su Instagram e si scatena l’ironia del web

Blanco ha composto il singolo “L’isola delle rose“, che doveva essere presentato a Sanremo. Purtroppo però, il giovane cantante ha deciso di distruggere i fiori sul palco suscitando l’ira dei presenti al teatro Ariston.

Peccato però che la sua performance prevedeva proprio la distruzione delle rose. Archiviato il capitolo Sanremo, Blanco ha deciso di pubblicare un post su Instagram in occasione di San Valentino: la foto di una rosa.

I commenti alla foto postata da Blanco

Da distruttore di rose ad amante di rose è un attimo, ma il popolo dei Social Network, che ha già ironizzato con meme di ogni tipo, non ha perso occasione per riprendere il discorso legato all’episodio avvenuto a Sanremo.

Tra i commenti più originali al post di Blanco si legge: “Nascondete tutte le rose di San Valentino, poverine“, “The Last of Us (in riferimento alla nota serie Tv ispirata al videogioco)” e “Rosa: 30 secondi prima dello sfascio (in riferimento alla serie Tv Mare Fuori)”.