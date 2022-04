Blanco si lancia dal palco ma i fan non lo prendono: “State tutti bene?”

In occasione di un concerto tenuto a Roma, Blanco si è lanciato tra la folla ma, non essendo stato sorretto dai fan, il cantante è caduto a terra.

Blanco in concerto a Roma: incidente durante la performance dell’artista

Nella giornata di lunedì 18 aprile, Blanco si è esibito in Vaticano, dinanzi al Papa e a oltre 57 mila ragazzi. In seguito alla vittoria conquistata al Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood con il brano Brividi, il cantante 19enne originario di Brescia sembra inarrestabile e ha trascorso gli ultimi mesi a organizzare concerti.

Blanco, infatti, può essere descritto come un autentico vulcano di energia capace di imprimere carattere e dinamismo alle sue performance live che si contraddistinguono per la presenza di una folla scatenata e in adorazione.

In simili circostante, tuttavia, non mancano anche alcuni imprevisti…

Blanco si è lanciato dal palco ma i fan non lo hanno preso: “State tutti bene?”

Nel corso del concerto organizzato in Vaticano, Blanco (all’anagrafe Riccardo Fabbriconi) ha improvvisamente deciso di lanciarsi sulla platea per fare stage diving. Nel momento in cui il cantante 19enne si è lanciato di schiena sui fan, però, la folla non lo ha preso e il giovane artista si è schiantato contro il pavimento.

La scena è stata filmata da decine e decine di presenti.

Dopo essersi rimesso in piedi, è tornato sul palco e ha mostrato preoccupazione per i suoi fan, chiedendo: “State tutti bene? Anche i ragazzi nelle prime file, state bene? Sono un sacco di m***a quando mi butto io – ha affermato tra le risate –. Vi amo Roma, avete spaccato”.