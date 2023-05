Blanka: chi è la cantante che gareggerà per la Polonia all'Eurovision 2023

Tutto sulla cantante 23enne Blanka, che all’Eurovision song contest 2023 rappresenterà la Polonia. L’evento si terrà nel Regno Unito, a Liverpool.

Chi è Blanka, la cantante polacca all’Eurovision 2023

Blanka, nome d’arte di Blanka Stajkow, è nata a Stettino il 23 maggio 1999. Da bambina ha frequentato una scuola di musica e di danza in Polonia, per poi trasferirsi negli Stati Uniti per coltivare la sua passione e il suo talento.

A 14 anni ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni, e nel 2021 è uscito il suo primo singolo ufficiale dal titolo “Better“, con il quale ha iniziato la sua collaborazione con la Warner Music Poland. Quest’anno ha vinto il Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję 2023, il contest polacco che garantisce l’ingresso all’Eurovision Song Contest. Blanka si esibirà nella seconda serata del contest europeo come nona artista.

Cosa canterà Blanka

Blanka si esibirà nella seconda serata del contest europeo come nona artista, dove porterà il brano dal titolo “Solo“. Il tema che tratta è quello della solitudine in una relazione.

Il testo di “Solo” parla proprio di questo: della delusione di una relazione che si è spenta, e la cantante con le parole comunica al teorico partner tutto quello che si è perso anche da un punto di vista sessuale e fisico. Nel testo, infatti, si allude anche all’autoerotismo come dimostrazione che il piacere è possibile anche senza il partner.