Blatte in casa in primavera: come allontanarle definitivamente

Le blatte in casa in primavera sono una situazione in cui moltissime persone si ritrovano a dover fare i conti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanare questi insetti dalle nostre case, in modo definitivo.

Blatte in casa in primavera

Le blatte sono note per la loro capacità di intrufolarsi nelle nostre case, nascondersi bene, contaminare il nostro cibo, sopravvivere nonostante i nostri tentativi di eliminarle e diffondere batteri.

Esistono diverse soluzioni che possono aiutarci nel prevenire l’invasione da blatte, ma prima di specificarle, cerchiamo di scoprire insieme, nel paragrafo che segue, quali sono le ragioni per cui le blatte, spesso e volentieri, invadono proprio casa nostra in primavera!

Blatte in casa in primavera: cause

Esistono specie differenti di blatte, alcune sono più comuni in alcuni luoghi, altre sono più comuni in altri luoghi, ma la ragione per cui queste invadono ed infestano le nostre abitazioni rimangono le stesse: la ricerca di un rifugio sicuro, in cui trovare protezione, cibo e acqua.

La presenza di cibo sparso un po’ ovunque, la scarsa igiene e pulizia della casa, i residui di cibo abbandonati a se stessi, immondizia, avanzi e cibo per animali avanzato sono tutti elementi che possono attrarre le blatte in casa nostra.

La pulizia della casa, frequente e regolare, è fondamentale per scongiurare l’invasione da parte delle blatte, ma non è detto che, da sola, questa possa bastare. Ecco perché, nel paragrafo che segue, vi parliamo di Pest Away, un dispositivo tecnologico, progettato con lo scopo di allontanare le blatte da casa nostra, una volta che queste sono giù entrate, e prevenire il loro accesso, in modo preventivo.

Blatte in casa in primavera: rimedio

Sebbene le blatte in casa in primavera siano una situazione che moltissime persone si ritrovano a dover gestire, queste devono, in ogni caso, essere allontanate e per farlo, fortunatamente, possiamo ricorrere a diverse soluzioni. A questo proposito, tuttavia, bisogna precisare che non tutte le soluzioni presenti in commercio si rivelano efficaci. Alcune, si preoccupano di eliminare, di fatto, questi insetti ma, allo stesso tempo, possono essere nocive per la salute dell’uomo e degli animali domestici.

Sicuro per la nostra salute, quella dei nostri neonati, dei nostri bambini e sicuro per la salute di eventuali amici a quattro zampe che vivono in casa con noi, Pest Away è, invece, il primo dispositivo al quale affidarci per l’eliminazione definitiva delle blatte dalle nostre case. Esso ha un raggio d’azione pari a 250 mq. Per un utilizzo ottimale, si consiglia di tenere Pest Away sempre acceso, 24 h su 24 e 7 giorni su 7. Durante l’utilizzo, lasciare una via d’uscita, come una porta o una finestra, per permettere agli insetti e i roditori di allontanarsi da casa nostra.

Proprio per questo è considerato il miglior alleato naturale casalingo contro blatte e altri insetti. Per chi volesse sapere di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Pest Away è un dispositivo tecnologico, ad interferenza magnetica ed emissione ad ultrasuoni, che rende la nostra casa invivibile per insetti e roditori. Si consiglia di utilizzare il dispositivo come riportato sulle istruzioni.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Pest Away è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Pest Away è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del nostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, il dispositivo è in promozione a 39,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al momento della consegna del pacco.

