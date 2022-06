Blauer Usa, debutto alla Milano Fashion Week Uomo

Roma, 28 giu. (askanews) – Grande debutto per Blauer Usa alla Milano Fashion Week Uomo, all’interno di una bellissima location, lo showroom di FGF

Industry in via Uberti 6 a Milano.

In un allestimento eco friendly, contraddistinto da un look total green e studiato appositamente per questa “prima volta” Milanese del brand USA, il presidente Enzo Fusco insieme a tutta la famiglia ha presentato la nuova collezione Blauer Usa Spring/Summer 23.

Il mood dell’installazione si respirava già all’ingresso della location, dove subito saltava all’occhio la grande scritta 3d “Blauer Usa” rivestita di un verde acceso fatto solo di muschio. Una volta entrati nella spazio la collezione SS diventava protagonista, con la nuova linea di giacche minimal light weight

basic dai colori sgargianti ad un’ ampia proposta beachwear, dalle combinazioni di stampe e texture differenti. Particolare invece lo spazio dedicato ai modelli della capsule 100% ecosostenibile, presentati su particolari cubi, anche loro coperti di un morbidissimo muschio.

Per rendere ancora più verde l’allestimento, quasi come un giardino pensile, erano state inserite sia in basso che in alto piante in stile Kokedama, una antica tecnica di coltivazione giapponese che rende le piante libere dal vaso.

La giornata di oggi è stata un susseguirsi di incontri per la famiglia Fusco: buyer, stampa ma soprattutto tanti amici, tra cui l’incantevole Cecilia Rodriguez al fianco dell’ormai storico fidanzato Ignazio Moser, ma anche l’influencer Marco Ferri e Mattia Guadagnini, pilota di motocross e brand ambassador di Blauer Usa, che non sono voluti mancare a questo appuntamento.

Una giornata gioiosa, di quelle che non si vivevano più ormai da due anni, con tante chiacchiere, allegria e uno special brunch per festeggiare con la famiglia Fusco questa nuova avventura milanese per BLAUER USA.