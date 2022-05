Blind, infortunio in diretta all'Isola dei Famosi: la sua avventura in Honduras è a rischio?

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Blind ha avuto un brutto infortunio. Il naufrago si è fatto male nel corso del gioco della pelota e dovrà sottoporsi ad accertamenti medici per escludere il peggio. La sua permanenza in Honduras è a rischio?

Blind: infortunio in diretta all’Isola dei Famosi

Brutto infortunio per Blind nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Il rapper si è fatto male durante il gioco della pelota, una delle prove classiche del reality honduregno. A causa dell’incidente, poi, il naufrago non ha potuto partecipare alla prova resistenza per contendersi il ruolo di leader. Ad accorgersi che Blind si era fatto male è stato Nicola Savino, quando Ilary Blasi ha chiamato il concorrente in postazione nomination.

“Che è successo?“, ha esclamato l’opinionista. La conduttrice ha replicato: “Ma zoppica Blind?“.

Le parole di Blind sull’infortunio

“Che ti è successo Blind, perché zoppichi? Sei un po’ claudicante. Tutto ok, però?“, ha chiesto la Blasi. Il naufrago ha ammesso:

“E mi sono fatto male. Mi sono fatto malissimo sul gioco della pelota. Mi si è gonfiato il piede. Per ora, diciamo che per il momento sì, tutto ok. Però stasera facciamo degli accertamenti”.

Blind ha così raccontato di aver avuto un piccolo incidente, del quale nessuno si è accorto in diretta.

Blind a rischio ritiro?

Nelle prossime ore, Blind verrà sottoposto a tutti i controlli medici del caso. Soltanto i dottori potranno dire se il naufrago è in grado di proseguire la sua avventura all’Isola dei Famosi o meno. Nella prossima puntata del reality honduregno scopriremo come sta il concorrente e se potrà proseguire il gioco.