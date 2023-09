Roma, 7 set. (askanews) – Visita a sorpresa a Kiev il 6 settembre per il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, che ha incontrato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in una location insolita, un McDonald. Poche ore dopo, Blinken ha annunciato oltre un miliardo di dollari in nuovi aiuti Usa all’Ucraina invasa dalla Russia.