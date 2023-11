Blinken agli alleati Nato: "Dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina"

Bruxelles, 29 nov. (askanews) – “Alcuni si chiedono se gli Stati Uniti e altri alleati della NATO debbano continuare a stare dalla parte dell’Ucraina mentre entriamo nel secondo inverno della brutalità di Putin. Ma la risposta qui oggi, alla NATO, è chiara ed è incrollabile: dobbiamo e continueremo a sostenere l’Ucraina. Garantire che la guerra di aggressione della Russia rimanga un fallimento strategico è vitale oggi come quando il Cremlino ha lanciato quella guerra quasi due anni fa”.

Lo ha detto il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Anthony Blinken in una conferenza stampa nel Quartier generale della Nato a Bruxelles, nel corso della quale ha annunciato anche il ritorno in Medio Oriente per chiedere un prolungamento della tregua nei combattimenti tra Israele e Hamas.

“Torniamo nella regione – ha detto – perché la pausa umanitaria che abbiamo contribuito a negoziare con il Qatar e con l’Egitto ha permesso la liberazione di numerosi ostaggi e il ricongiungimento con le loro famiglie. Forniamo aiuti umanitari a Gaza per garantire che la sua popolazione abbia ciò di cui ha bisogno per sopravvivere. Nei prossimi giorni cercheremo di fare tutto il possibile per prolungare la tregua, in modo da poter continuare a far evacuare più ostaggi e a fornire maggiori aiuti umanitari”.