Blinken al vertice ministri Esteri della Nato: "Insieme più forti"

Praga, 30 mag. (askanews) – Il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky hanno firmato un memorandum d’intesa sulla cooperazione nella lotta alla disinformazione a Praga, dove si sta svolgendo un incontro informale tra i ministri degli Esteri della NATO.

“Non solo siamo più forti, ma siamo più propensi a prevenire e scoraggiare l’aggressione quando siamo uniti, quando lavoriamo insieme. E la premessa fondamentale della nostra Alleanza secondo cui un attacco a uno è un attacco a tutti invia il massimo messaggio potente ai potenziali aggressori: se attaccano uno di noi, devono affrontarci tutti, e questo è in realtà il modo più forte, il modo più efficace, per prevenire in primo luogo l’aggressione. La Repubblica ceca attraverso le sue azioni, attraverso la sua leadership, sta davvero dando vita e sostanza all’Alleanza, al significato di difesa collettiva, e penso che questo mandi un messaggio molto potente”, ha detto Blinken.